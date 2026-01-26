“Le han molestado mis...”: Carla Ballero confesó distanciamiento con su hermano Álvaro tras revelar nuevo romance - Chilevisión

La comunicadora admitió que estuvo en la misma mesa con la nueva pareja de Álvaro, durante el matrimonio al que asistieron este fin de semana, pero no compartieron.

Este lunes, Carla Ballero se refirió a la nueva conquista de su hermano Álvaro y, en ese contexto, reveló que no estarían atravesando un buen momento con su hermano.

La panelista declinó hablar directamente sobre María José, quien sería la pareja de Álvaro, y explicó que la mujer se sentó junto a su familia durante el matrimonio al que asistieron este fin de semana.

¿Qué pasa entre Carla y Álvaro Ballero?

"No sabía la verdad, yo entendí que él iba a ir, mi mamá me comentó algo, que iba a ir con alguien, no conocía yo a la chica y estaba sentada en nuestra mesa", confesó la comunicadora en el último capítulo de Zona de Estrellas.

En esa misma línea, agregó: "Nosotros andábamos como por todos lados porque fuimos a disfrutar (...). Ahora, los dimes y diretes, que Álvaro le escribe a gente y todo, yo no tenía idea porque no he estado en contacto".

Carla Ballero también habló acerca de un episodio, donde un medio de farándula le preguntó por Álvaro y su supuesta presencia en una página de citas, por lo que aclaró que no sabía acerca de esto.

"Yo quiero que sea feliz, Álvaro, la verdad. Le han molestado mis comentarios a veces y yo entiendo (...) yo trabajo en esto y él publica las cosas, entonces, ¿cómo yo me abstraigo?", reflexionó.

Finalmente, la panelista admitió que hay aspectos que le resultan confusos: "Las cosas que le dice la gente, como que él responde a esas cosas; sinceramente, no lo entiendo", cerró.