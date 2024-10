Quién fue Sasha Von Knorring, el hijo de Catalina Pulido que falleció tras días en la UCI - Chilevisión

El joven tenía 28 años y era el hijo mayor de la actriz. Este miércoles se comunicó su fallecimiento luego de varios días internado en la UCI de la Clínica Dávila.

La tarde de este miércoles Catalina Pulido compartió la triste noticia del fallecimiento de su hijo, Sasha Von Knorring Pulido, tras varios días internado en la UCI.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz comunicó la partida del joven de 28 años con una sentida despedida donde expresó su pesar por la sensible pérdida.

"Mi príncipe, el de los ojos profundos y honestos. La sonrisa dulce y carcajada estruendosa… Amante de la música, la conversación inteligente, culta y curiosa. Curioso de la historia, músico autodidacta", comentó.

“Sé libre, vuela alto. Hasta pronto amor mío. Nos encontraremos y nos abrazaremos cagados de la risa. Me faltará mi compañero de recitales. Pero cada vez que escuche nuestros temas, estarás presente conmigo… No me cansaré de decírtelo nunca… TE AMO TE AMO TE AMO“, añadió en su mensaje.

Quién fue Sasha Von Knorring

Sasha Von Knorring Pulido fue el hijo mayor de Catalina Pulido. Falleció este 30 de octubre a la edad de 28 años, luego de estar varios días internado en la UCI.

El joven llegó a la Clínica Dávila por un cuadro que afectó a uno de sus órganos y que luego se extendió causando gravedad general, aunque los detalles se mantienen en reserva por decisión de la familia.

La actriz se encontraba en Perú grabando un reality show cuando fue informada de la situación y regresó a Chile para acompañarlo hasta el momento de su fallecimiento.

Sasha Von Knorring nació en septiembre de 1996, cuando Catalina Pulido tenía 22 años, previo a alcanzar reconocimiento público por su rol en la teleserie Playa Salvaje.

A pesar de la fama de su madre, él siempre optó por mantener un perfil bajo y se mantuvo alejado de la exposición de la comunicadora.