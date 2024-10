Catalina Pulido comunicó la muerte de su hijo Sasha con desgarrador mensaje: “Sé libre, vuela alto” - Chilevisión

La actriz compartió la noticia en sus redes sociales donde le dedicó un extenso texto a su hijo y expresó su pena por su repentida partida.

Catalina Pulido comunicó la muerte de su hijo, Sasha Von Knorring, quien estaba internado grave en la UCI.

Hace unos días, la actriz comenzó una campaña en su cuenta de Instagram para pedir donantes de sangre en el Banco de Sangre de la Clínica Dávila por la situación del joven.

VER MÁS DE CATALINA PULIDO

Sin embargo, la tarde de este miércoles compartió una emotiva publicación anunciando la partida de su hijo con un sentido mensaje.

La pérdida de Catalina Pulido

La comunicadora compartió una desgarradora despedida en sus redes sociales, donde a pesar de la pena, valoró el tiempo compartido con Sasha.

“Mi príncipe, el de los ojos profundos y honestos. La sonrisa dulce y carcajada estruendosa…. Amante de la música, la conversación inteligente, culta y curiosa. Curioso de la historia, músico autodidacta“, comenzó escribiendo.

Catalina Pulido también resaltó que el joven tenía “un oído predilecto que nos unía en esa complicidad de momentos en que cantábamos a grito pelado…. Mi niñito de oro. Mi caballero buen mozo y atento“.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Por otra parte, compartió su impresión por la noticia y reconoció que “no tengo palabras para darle gracias a la vida por haberme escogido como tu mamá… eras demasiado sensible y bondadoso para este mundo. Viviste a concho y tan intensamente. La materia se transforma y estaremos más juntos que nunca….".

“Sé libre, vuela alto. Hasta pronto amor mío. Nos encontraremos y nos abrazaremos cagados de la risa. Me faltará mi compañero de recitales. Pero cada vez que escuche nuestros temas, estarás presente conmigo…. No me cansaré de decírtelo nunca… TE AMO TE AMO TE AMO “, añadió.