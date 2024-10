Patricia Maldonado explicó por qué debutará en Only Fans: “Puedo hacerlo perfectamente” - Chilevisión

La panelista de 74 años tomará el mismo camino por el que han optado algunas famosas como Jennifer "Pincoya" Galvarini o Cathy Barriga, quien actualmente cumple arresto domiciliario.

Patricia Maldonado se unirá a la tendencia de algunos famosos y figuras públicas, y anunció que abrirá una cuenta en la plataforma de contenido para adultos Only Fans.

La panelista de 74 años tomará el mismo camino por el que han optado algunas famosas como Jennifer "Pincoya" Galvarini o Cathy Barriga, quien actualmente cumple arresto domiciliario.

Patricia Maldonado debutará en Only Fans

"¿Es verdad que vas a abrir el OnlyFans tuyo?", le preguntó Raquel Argandoña en TV+.

Ante dicha interrogante, Maldonado contestó que "sí, lo tengo decidido" y explicó el por qué de su llamativa decisión.

"No tengo ningún cargo público, no estoy siendo juzgada por nada, intervenida, no tengo arresto domiciliario, soy una persona común y corriente", continuó.

"O sea, puedo hacerlo perfectamente bien. Creo que todavía puedo mostrar ciertas partes, con técnica, obviamente", argumentó.

Consultada por si lo habló con su marido, Maldonado respondió que "no tengo por qué preguntarle. Estoy en una edad en que ya no le pregunto nada de lo que quiero".