“A veces ya no sé cómo seguir”: Claudio Valdivia alzó la voz en medio de complejo presente de Jorge - Chilevisión

El hermano del futbolista que está cumpliendo prisión preventiva en la cárcel de Rancagua compartió un video con un mensaje motivacional en sus redes sociales.

Claudio Valdivia atraviesa un complejo momento familiar, a raíz de la prisión preventiva que cumple su hermano, Jorge Valdivia, acusado de dos delitos sexuales.

El ex chico reality ha sido el principal apoyo del ex futbolista durante este proceso y se le vio muy afectado una vez que se conocieron las medidas cautelares de la investigación.

Esta semana incluso acudió al centro penitenciario de Rancagua para visitar al ex seleccionado nacional y llevarle ropa y artículos personales.

Sin embargo, estos días Claudio Valdivia optó por mantenerse alejado de sus redes sociales, incluso borrando su perfil en Instagram.

El mensaje de Claudio Valdivia

Eso hasta ahora, ya que reapareció con un sentido mensaje motivacional donde reflexionó sobre su situación actual.

“Alguien me dijo, 'qué fuerte eres', y yo le miré y le respondí 'no es que sea fuerte, a veces ya no sé cómo seguir'“, dice el video.

“Pero encuentro fuerzas cuando miro a las personas que dependen de mí y sigo adelante, con cansancio, con dolor, porque sé que ellos cuentan conmigo'”, añadió aludiendo al complejo presente familiar.