“Adiós comunistas...”: Los famosos que generaron más controversia tras triunfo de José Antonio Kast - Chilevisión

Una serie de famosos causaron revuelo en redes sociales, ya sea por haber participado en el acto de celebración de José Antonio Kast o por sus polémicos dichos tras el triunfo electoral.

Este domingo, José Antonio Kast ganó las Elecciones 2025 y se convirtió en el presidente electo de Chile por el periodo 2026-2030, lo que generó que una serie de famosos se pronunciara al respecto.

Si bien, muchos de ellos solo enviaron sus felicitaciones al mandatario electo, hubo otros que generaron controversia en redes sociales, ya sea por sus polémicos dichos o por haber aparecido en el acto de celebración.

Los famosos que generaron controversia tras triunfo de José Antonio Kast

Daniela Aránguiz

La panelista de farándula se grabó junto a José Manuel “Cuco” Cerda, su pareja, al interior de un vehículo cantando el jingle del presidente electo "Vota 5 Vota Kast" y minutos más tarde, compartió un gráfico que muestra las regiones donde José Antonio fue más votado y escribió "¡Dios mío, gracias!".

Marcelo "Chino" Ríos

El exdeportista estuvo durante los últimos días compartiendo polémicas publicaciones sobre la candidata de oposición, Jeannette Jara y tras el triunfo del presidente electo escribió: "Bienvenido, José Antonio Kast. Adiós, comunistas de m...".

Marlen Olivari

La excandidata a diputada llegó al acto de celebración de José Antonio Kast acompañada de Luciano Marocchino y luego publicó una serie de historias donde escribió: "Qué alegría se siente por nuestro Chile. María Pía Adriasola. Por fin tendremos nuevamente en Chile 'primera dama'. Chile entero se viste de azul. Maravilloso".

Cata Pulido

La panelista de farándula celebró el triunfo, le dio la bienvenida al presidente electo y luego reveló que su hijo León ejerció como apoderado general de local por el Partido Republicano.

"Orgullosa de la responsabilidad y el amor patrio de mi cachorro. Tenemos una generación que no se dejó adoctrinar y que sabe que la democracia se defiende sin violencia. Gracias, hijito mío por tu compromiso. Eres un ejemplo y por eso estás donde estás. Te amo", señaló.

Emilia Dides

Minutos después de que José Antonio Kast fuese electo, la ex Miss Chile publicó la frase “Hoy es Chile”, acompañado de nuestra bandera. La situación generó tal revuelo que luego tuvo que explicar sus palabras.

“Solo puse que 'hoy es Chile' porque son las elecciones jajajá, no me refería a nada más. Nunca publico nada de política en redes sociales, por esto mismo. Los quiero mucho", comentó.

Gissella Gallardo y Mauricio Pinilla

La pareja se grabó desde su casa cantando el himno nacional a viva voz tras el triunfo de José Antonio Kast. Mientras Gisella posaba a la cámara entonando el himno patrio con la mano en el corazón, Pinilla se encontraba unos metros más atrás levantando las manos y vitoreando.