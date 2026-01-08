 Dos ciudadanos chilenos fueron asesinados en Bolivia: Fueron torturados y calcinados - Chilevisión
08/01/2026 20:36

Dos chilenos fueron asesinados en Bolivia: Los quemaron y cuerpos presentan rastros de tortura

Un tercer ciudadano chileno logró sobrevivir y ya entregó declaración como testigo. Además, otros dos chilenos fueron detenidos mientras continúa la indagación sobre el caso.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

Dos ciudadanos chilenos fueron asesinados en un sector conocido como México Chico en la localidad de Challapata, capital de la provincia de Abaroa, en Bolivia

Medios del país fronterizo informaron que las víctimas presentaron signos de tortura, mantenían esposas en las manos y que fueron rociados con bencina para luego ser calcinados.

Además, cerca del sitio donde se realizó el hallazgo funcionarios de la policía encontraron un vehículo completamente quemado que estaría vinculado con el doble homicidio.

El fiscal departamental de la zona, Aldo Morales, explicó a la prensa local que “se presume un ajuste de cuentas, el vehículo en donde se trasladaban fue destruido y quemado también”.

“Las investigaciones ya se aperturaron por el delito de asesinato y esperamos en los próximos días tener la verdad material del acto”, agregó el persecutor.

Un sobreviviente y dos chilenos habrían sido detenidos

Por otra parte, según información preliminar habría un tercer ciudadano chileno sobreviviente al ataque, quien habría sido trasladado hasta las dependencias de DIPROVE (Dirección de Prevención de Robo de Vehículos).

Otros dos ciudadanos chilenos que permanecen bajo estricta custodia policial mientras se esclarece su participación o relación con este doble homicidio en el altiplano.

El fiscal Morales también indicó que están cruzando datos con migraciones para establecer cuándo ingresaron las víctimas a territorio boliviano y con quiénes se habrían reunido en dicha localidad.

