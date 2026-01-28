 Dispararon 17 veces: Dos adolescentes y un adultos fueron baleados en pasarela de Puente Alto - Chilevisión
28/01/2026 08:02

Dispararon 17 veces: Dos adolescentes y un adultos fueron baleados en pasarela de Puente Alto

Las víctimas circulaban en dirección a Puente Alto cuando fueron atacados por desconocidos. Debido a la gravedad de sus lesiones fueron trasladados hasta el Hospital Sótero del Río.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Dos adolescentes de 17 años y un adulto fueron ser baleados en una pasarela en la comuna de Puente Alto

Según información preliminar de la investigación que lleva a cabo la Policía de Investigaciones (PDI), los jóvenes iban caminando desde la población El Castillo, comuna de La Pintana, cuando ocurrió el ataque. 

De acuerdo a lo que informó fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Rubén Salas, un grupo indeterminado de sujetos efectuó al menos 17 disparos en el sector.

“Se está recogiendo toda la evidencia y se están haciendo todas las diligencias que nos permitan establecer quiénes son los autores de este delito”, detalló. 

Los propios vecinos y transeúntes que se encontraban en el lugar al momento de la balacera acudieron en ayuda de las víctimas y prestaron los primeros auxlios. 

Los adolescentes y el adulto tuvieron que ser trasladados de urgencia hasta el Hospital Sótero del Río. Dos de ellos permanecen en riesgo vital. 

