“A ella le tocó un...”: Diego Urrutia entregó detalles inéditos de quiebre con Carla Jara - Chilevisión

El comediante se refirió al término de su relación con Carla Jara durante una rutina de stand up e incluso bromeó sobre el quiebre matrimonial de Jara con Francisco Kaminski.

Este viernes Diego Urrutia causó polémica en redes sociales tras mostrar un extracto de su rutina de stand up, donde reveló detalles inéditos de su quiebre sentimental con Carla Jara.

El comediante había confirmado el término de la relación a través de un comentario en Instagram, sin embargo, minutos más tarde publicó un video en el que habla en extenso sobre lo ocurrido.

¿Qué dijo Diego Urrutia?

"Es que estoy soltero, perdón ¡Revelé el secreto! Lo hice sin querer. Esta parte del show está súper incómoda, chiquillos, lo único que les digo. No ¿Te digo la verdad? Esque no sé si decir la verdad, estoy en mi mente: 'O digo la verdad o invento alguna hu...'", señaló Diego.

En esa misma línea, bromeó: "¿Te digo la verdad? No hemos terminado. Es parte del show" y luego agregó: "¿Te digo la verdad? No, sí terminamos. Terminamos, pero no es un término definitivo. La verdad nuestros contextos son bien distintos y los dos tenemos mucho trabajo y una vida difícil".

Sin embargo, Diego también precisó en que "a ella (Carla) le tocó un año difícil igual" y lanzó una particular broma en la que hace alusión a Francisco Kaminski, exesposo de Jara.

"Ella sola se tuvo que hacer cargo de un niño... y de su hijo, también, entonces obviamente fue complicado", concluyó el humorista, quien sacó carcajadas en el público.

