Cruce de versiones por supuesta exigencia de Diego Urrutia en festival: JP Queraltó lo aclaró en vivo - Chilevisión

Un verdadero cruce de versiones se produjo tras los dichos de Dino Gordillo sobre Diego Urrutia. Según el clásico humorista, su colega habría puesto como condición que Carla Jara fuera la animadora del Festival de Longaví y que, de lo contrario, no se presentaría.

"Pidió que sacaran a (Juan Pablo) Queraltó para que animara la Carla Jara, sino no venía... y no fue", aseguró Dino en el programa Tal Cual de TV+.

La respuesta de Diego Urrutia y la aclaración JP Queraltó

A través de Instagram, Urrutia respondió a las acusaciones y aseguró que "no exigí nada a nadie" y adjuntó una conversación de WhatsApp donde le preguntan "cuánto cobra Carlita Jara para animar".

"Vemos claramente que yo no le pedí. De hecho, me tienen para los mandados", dijo Diego, quien se comunicó por interno con Queraltó para desmentir los dichos de Gordillo.

Durante el programa Plan Perfecto, el animador de Sabingo aclaró esta particular controversia en vivo. "Esto causó sensación, Dino Gordillo destapó la olla", partió diciendo.

"Este era un rumor que justamente circulaba en la misma producción, en la organización del evento. Cuando me contratan, a mí me llegó la nómina de los artistas que iban a participar y dentro de ellos estaba Diego Urrutia", afirmó el periodista.

"Veo un cambio y pregunto la razón. Ahí me explican que decidió bajarse del evento, esa fue la primera respuesta. Cuando llego al festival, todos me dicen 'oye pucha, te querían bajar' y yo no entendía nada. Lo que circulaba era que él (Diego) había pedido mi baja para que Carla animara", agregó.

El comunicador defendió a Dino Gordillero, argumentando que sólo hizo eco del mismo rumor que había escuchado. Además, detalló la conversación tuvo con Urrutia: "Me dijo que jamás haría eso, porque él tampoco es productor ni tiene esas facultades".

