Carla Jara reveló enfermedad que la mantuvo alejada de las redes: “Lo pasé horrible” - Chilevisión

Este sábado Carla Jara reapareció en sus redes sociales luego de estar gran parte de la semana desconectada, además de fuera de pantalla, ya que se encontraba enferma.

Ahora, la animadora reveló detalles de lo que la aquejaba y cuán grave estuvo, luego de que a su hijo Mariano le diera influenza y ella terminara contagiándose.

¿Qué le pasó a Carla Jara?

"Ay, aquí estoy yo de vuelta porque tuve influenza, bueno, dicen que enfermo que come, no muere", partió contando Carla en sus historias de Instagram.

En este sentido, detalló: "Ya estoy bien, pensé que nunca más iba a volver a estar ahí. Lo único que les puedo decir, yo tuve Covid hace tiempo, pero esto no se compara, la fiebre que no baja nunca, te duele todo el cuerpo".

Luego de tener fuertes síntomas, hizo un llamado a tomar precauciones antes de que llegue el invierno. "Si se pueden vacunar, vacúnense porque de verdad que es heavy, yo lo pasé horrible".

"Yo sé que todos los cuerpos reaccionan diferente a cada enfermedad, pero uno no sabe. Yo estaba cuidando a Mariano y yo decía 'qué me va a pasar, estoy fuerte, estoy bien, no pasa nada'. Este año no me había alcanzado a vacunar, el año pasado sí me vacuné", reconoció.

A modo de cierre, tranquilizó a sus seguidores, asegurándoles que ya estaba bien, al igual que Mariano, y que regresaría a sus labores este lunes.