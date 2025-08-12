 Pedro Engel le habló a su hijo tras rumores de quiebre con Carola Varleta: “Un tiempo bastante malo” - Chilevisión
Minuto a minuto
Conductor pierde control y termina destrozando su auto en cancha de San Pedro de la Paz Persecución en Lo Prado dejó tres detenidos: Delincuentes dispararon y chocaron a Carabineros Contención y seguridad: Codelco implementó medidas tras retorno de 200 trabajadores a El Teniente
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
12/08/2025 10:59

Pedro Engel le habló a su hijo tras rumores de quiebre con Carola Varleta: “Un tiempo bastante malo”

El reconocido astrólogo aprovechó su espacio en televisión para dedicar un mensaje a su hijo Kabir, esto, mientras entregaba el horóscopo para el signo Libra.

Publicado por CHV Noticias

Un especial mensaje fue el que envió Pedro Engel a su hijo Kabir en medio del quiebre que este último enfrenta con la actriz Carola Varleta.

El reconocido astrólogo se encontraba leyendo el horóscopo en su programa en TV+ cuando aprovechó la instancia para dedicar unas palabras a su hijo.

Les toca renacer después de una muerte, de un paso a la oscuridad, con un descenso al infierno les toca renacer”, dijo Engel, a propósito de los pronósticos para el signo Libra.

A lo anterior, agregó que “esta semana el sol sale en su vida, vienen momentos felices y renacerá después de un tiempo bastante malo, de una crisis, pero una crisis que le sirvió muchísimo”.

“Ánimo para todos los Libra, renacer con el sol, jugar y estar en contacto con la naturaleza en estos días bonitos”, añadió, para luego decir: “Aprovecho de mandarle un saludo muy especial a un Libra que adoro, a mi hijo Kabir”.

Carola Varleta tendría una relación con Francesco Gazzella

Según comentó Cecilia Gutiérrez en Primer Plano, tanto Varleta como Francesco Gazzella llevaban varios años trabajando juntos y “los auditores, los compañeros de trabajo, constantemente los molestaban con la química que había entre ellos”.

De igual manera, Gutiérrez detalló que la ex pareja de la actriz “se había dado cuenta de que había esta conexión entre ambos”.

Consultada por el panel por si hubo una infidelidad involucrada, informó que “ella se había separado hace aproximadamente seis meses, y la relación empezó después”.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Se viene pago de $678 mil por Bono al Trabajo de la Mujer: Revisa con tu RUT si lo recibes en agosto

Lo último

Lo más visto

“Intentaron destruirme”: Steffi Méndez busca enfrentar al padre de su hijo ante la justicia sueca

A través de Instagram, la influencer radicada en Estocolmo afirmó que "en los últimos meses se han difundido rumores e imágenes equivocadas de quién soy y por lo que he pasado".

12/08/2025

36 disparos en minutos: Hombre fue asesinado en balacera en La Pintana

Según detallaron desde Carabineros, la víctima falleció tras ser abordada por un grupo de desconocidos y mantenía antecedentes policiales.

12/08/2025

Revelan hallazgo que puede dar un vuelco al caso de María Ercira: “Levantan la basura y...”

El periodista Sergio Jara reveló dos antecedentes exclusivos en el matinal Contigo en la Mañana. El primero involucra objetos hallados por recolectores de basura en el fundo Las Tórtolas y, el segundo, a un abrigo puesto a la venta en Facebook.

11/08/2025

Se viene pago de $678 mil por Bono al Trabajo de la Mujer: Revisa con tu RUT si lo recibes en agosto

El pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer se llevará a cabo este mes. Conoce acá los detalles y cómo saber si lo recibes.

11/08/2025