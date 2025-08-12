Pedro Engel le habló a su hijo tras rumores de quiebre con Carola Varleta: “Un tiempo bastante malo” - Chilevisión

El reconocido astrólogo aprovechó su espacio en televisión para dedicar un mensaje a su hijo Kabir, esto, mientras entregaba el horóscopo para el signo Libra.

Un especial mensaje fue el que envió Pedro Engel a su hijo Kabir en medio del quiebre que este último enfrenta con la actriz Carola Varleta.

El reconocido astrólogo se encontraba leyendo el horóscopo en su programa en TV+ cuando aprovechó la instancia para dedicar unas palabras a su hijo.

“Les toca renacer después de una muerte, de un paso a la oscuridad, con un descenso al infierno les toca renacer”, dijo Engel, a propósito de los pronósticos para el signo Libra.

A lo anterior, agregó que “esta semana el sol sale en su vida, vienen momentos felices y renacerá después de un tiempo bastante malo, de una crisis, pero una crisis que le sirvió muchísimo”.

“Ánimo para todos los Libra, renacer con el sol, jugar y estar en contacto con la naturaleza en estos días bonitos”, añadió, para luego decir: “Aprovecho de mandarle un saludo muy especial a un Libra que adoro, a mi hijo Kabir”.

Carola Varleta tendría una relación con Francesco Gazzella

Según comentó Cecilia Gutiérrez en Primer Plano, tanto Varleta como Francesco Gazzella llevaban varios años trabajando juntos y “los auditores, los compañeros de trabajo, constantemente los molestaban con la química que había entre ellos”.

De igual manera, Gutiérrez detalló que la ex pareja de la actriz “se había dado cuenta de que había esta conexión entre ambos”.

Consultada por el panel por si hubo una infidelidad involucrada, informó que “ella se había separado hace aproximadamente seis meses, y la relación empezó después”.