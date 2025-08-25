 ¿Qué fue de Roxana Muñoz? La ex chica reality que dejó todo por una vida en el sur rural - Chilevisión
Minuto a minuto
Encuentran cuerpo de adulto arrastrado por el río Pilmaiquén durante “ceremonia ancestral” Cinco en total: Se entregan últimos dos sospechosos del crimen de ingeniero en Curacaví “Estoy roto por dentro”: Actor tras Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
25/08/2025 15:11

¿Qué fue de Roxana Muñoz? La ex chica reality que dejó todo por una vida en el sur rural

La modelo reapareció en 2021 con un peligroso ayuno de 21 días solo a base de agua. Tras recibir una ola de críticas, se alejó temporalmente de las redes sociales.

Publicado por CHV Noticias

Roxana Muñoz es una de las participantes más recordadas de los reality shows chilenos. Saltó a la fama en 2011, cuando formó parte de Año 0, donde destacó por sus fuertes enfrentamientos y llegó hasta la semifinal.

Tras su paso por la televisión, tuvo un mediático matrimonio con el exfutbolista Kike Acuña, del cual nació su hija Taira. Aunque ambos han estado separados por años, Roxana buscó reinventarse y alejarse del foco mediático.

En 2014 abrió una botillería en la comuna de Independencia, negocio que decidió cerrar más tarde porque sentía que estaba aportando al daño de personas con dependencia alcohólica.

Roxana Muñoz

Más adelante, en Algarrobo, se dedicó a remodelar casas, una actividad que describió como una “bendita terapia” en Instagram.

Su última aparición mediática ocurrió en 2021, cuando generó controversia tras promover un peligroso ayuno de 21 días solo a base de agua. Fue sancionada con una millonaria multa por la Seremi de Salud y recibió duras críticas, lo que la llevó a alejarse temporalmente de las redes sociales.

El presente de Roxana Muñoz

Hace unos días, Roxana Muñoz reapareció para contar desde hace un año está viviendo en el sur de Chile, rodeada de naturaleza y en compañía de su hija, que ya tiene 12 años.

"Un año viviendo en la Araucanía. Esperando concretar un proyecto que me llena de ilusión y que me ha traído hasta acá sin importar todo el sacrificio que tenga que vivir", afirmó en una publicación en Instagram.

Asimismo, señaló que "el estar rodeada de naturaleza, la tranquilidad y ver todos los días a mi hija decir estar feliz, ya con eso me siento orgullosa y agradecida".

La ex chica reality está viviendo específicamente en Curacautín. En entrevista con LUN, describió este traslado al sur como "una experiencia increíble" y destacó la amabilidad de la gente.

Desde este lugar, también se ha desempaño como "maestra chasquilla" y haciendo arreglos en su casa: "Acá vivo en zona rural y es difícil encontrar maestros disponibles, así que me toca hacer todo yo nomás. Lo hago feliz".

Roxana, además, está creando un proyecto junto a una empresa de arquitectura y está estudiando producción musical.

Así luce Roxana Muñoz en la actualidad:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Adultos mayores reciben pago extra de $25 mil en su pensión de septiembre: Revisa si te corresponde

Lo último

Lo más visto

“Me quieren silenciar”: El drama del joven imitador de Luis Miguel tras advertencia del equipo del artista

El joven intérprete recibió el contacto del representante legal de Luis Miguel, luego de que en redes sociales comenzara a circular el falso rumor de que sería hijo del cantante.

25/08/2025

El verdadero motivo de la ausencia de Pangal Andrade en el baby shower de Melina Noto

La celebración se llevó en Buenos aires, Argentina, junto a la familia y amigos de la presentadora de televisión.

25/08/2025

“Si no hubiéramos tenido...”: Explican por qué no hubo muertos chilenos en barbarie de Avellaneda

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que "fue salvaje del lado de la hinchada de Chile", pero que también resultó "salvaje cuando va una parte de la hinchada de Independiente".

25/08/2025

Macabro hallazgo en Argentina: Hallan a pareja muerta dentro de un auto

Ramón Ojeda, secretario de Seguridad de San Antonio de Areco, confirmó que la principal hipótesis del caso es el femicidio seguido de suicidio. "La mujer había hecho dos denuncias por violencia de género", reveló.

25/08/2025