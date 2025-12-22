 China le envía a Kast el primer mensaje tras ser electo presidente: Destaca “amistad tradicional” - Chilevisión
Minuto a minuto
“Fiestas y mucha droga”: Habla vecina de mujer que murió tras caer desde piso 14 y donde se investiga VIF Corte de Apelaciones confirma condena contra biólogo chileno por violación a científica francesa ¿Qué pasó con Luz Espinoza? Todo lo que se sabe de la mujer desaparecida en Malloa Muere persona tras ser atropellada por varios vehículos: Gran congestión en Ruta 68 Operación Apocalipsis: Destapan presunta explotación sexual de gendarmes a parejas de reos
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
22/12/2025 18:08

China le envía a Kast el primer mensaje tras ser electo presidente: Destaca “amistad tradicional”

El presidente Xi Jinping "recordó que Chile fue el primer país sudamericano en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China".

Publicado por CHV Noticias

China le envió el primer mensaje oficial a José Antonio Kast tras ser electo presidente en la segunda vuelta llevada a cabo el domingo 14 de diciembre. 

De acuerdo a la agencia china Xinhua, el presidente Xi Jinping "recordó que Chile fue el primer país sudamericano en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China y que ambos países se han adherido siempre al respeto mutuo, la igualdad, el beneficio recíproco y la cooperación ganar-ganar".

En la misma línea, destacó que "los dos países se comprenden y apoyan mutuamente en cuestiones relacionadas con sus respectivos intereses centrales y principales preocupaciones".

Junto a lo anterior, apuntó que "la cooperación práctica en varios ámbitos ha dado fructíferos resultados y traído beneficios tangibles a ambos pueblos".

Además, indicó que "los lazos China-Chile han estado a la vanguardia de las relaciones de China con los países latinoamericanos desde hace largo tiempo".

Es por lo anterior que se debe "avanzar de manera continua el desarrollo de las relaciones bilaterales goza de un amplio consenso compartido por varios sectores en ambos países".

Finalmente, subrayó que otorga "gran importancia al crecimiento de las relaciones China-Chile" por lo que está "dispuesto a trabajar con el presidente electo Kast para llevar adelante la amistad tradicional, elevar la asociación estratégica integral China-Chile a nuevos máximos y repartir más beneficios entre los dos pueblos".

Publicidad

Destacamos

Noticias

Ley Jacinta: El nuevo requisito que debes cumplir para obtener o renovar la licencia de conducir

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Captan el descuido clave que hizo caer a peligrosa “pistolera de Conchalí”: Un detalle la delató

Los tatuajes en manos y antebrazo fueron claves para identificar a la mujer que cuenta con antecedentes por delitos como hurto simple, amenazas, robo en lugar habitado y porte de arma cortante, entre otros.

22/12/2025

Ley Jacinta: El nuevo requisito que debes cumplir para obtener o renovar la licencia de conducir

La iniciativa busca aumentar exigencias en materia de salud a quienes soliciten por primera vez o renueven su licencia de conducir. Quienes protagonicen accidentes y no hayan realizado este paso arriesgan perder el documento.

22/12/2025

Hija de Iván Zamorano y María Alberó presentó a nueva pareja: Es un conocido influencer español

Mía Zamorano compartió las primeras imágenes de un viaje por Marruecos que realizó en compañía de su nueva pareja. El joven es un influencer español que se dedica a crear contenido.

22/12/2025

“¿Puedo conseguirme un abogado?”: El momento exacto en que sorprenden al “ingeniero de las armas”

Una cámara capto el momento en que un ingeniero fue detenido por confeccionar armas importando materiales y piezas a través de la plataforma Amazon.

22/12/2025