China le envía a Kast el primer mensaje tras ser electo presidente: Destaca “amistad tradicional” - Chilevisión

China le envió el primer mensaje oficial a José Antonio Kast tras ser electo presidente en la segunda vuelta llevada a cabo el domingo 14 de diciembre.

De acuerdo a la agencia china Xinhua, el presidente Xi Jinping "recordó que Chile fue el primer país sudamericano en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China y que ambos países se han adherido siempre al respeto mutuo, la igualdad, el beneficio recíproco y la cooperación ganar-ganar".

En la misma línea, destacó que "los dos países se comprenden y apoyan mutuamente en cuestiones relacionadas con sus respectivos intereses centrales y principales preocupaciones".

Junto a lo anterior, apuntó que "la cooperación práctica en varios ámbitos ha dado fructíferos resultados y traído beneficios tangibles a ambos pueblos".

Además, indicó que "los lazos China-Chile han estado a la vanguardia de las relaciones de China con los países latinoamericanos desde hace largo tiempo".

Es por lo anterior que se debe "avanzar de manera continua el desarrollo de las relaciones bilaterales goza de un amplio consenso compartido por varios sectores en ambos países".

Finalmente, subrayó que otorga "gran importancia al crecimiento de las relaciones China-Chile" por lo que está "dispuesto a trabajar con el presidente electo Kast para llevar adelante la amistad tradicional, elevar la asociación estratégica integral China-Chile a nuevos máximos y repartir más beneficios entre los dos pueblos".