Cadem: Así se mueven las expectativas ante futuro gobierno de José Antonio Kast - Chilevisión

La encuesta aborda cómo cree la gente que le irá a la próxima administración, así como también otros temas que se han tomado la agenda, como las promesas de campaña o la decisión del presidente electo de vivir en La Moneda.

Cadem dio a conocer una nueva entrega de la Encuesta Plaza Pública, la primera después de las Elecciones 2025 en las que José Antonio Kast se impuso a Jeannette Jara.

El sondeo aborda las expectativas sobre la futura administración, así como también otros temas que se han tomado la agenda, como las promesas de campaña o la decisión del presidente electo de vivir en La Moneda.

Cómo le irá a Kast

En la primera de las consultas, un 55% cree que le irá "muy bien o bien" a Chile con el nuevo gobierno, un 18% considera que le irá "regular" y un 20% "mal o muy mal". El 7% restante no sabe o no responde.

En este ítem, Kast empata con Gabriel Boric antes de que asumiera la presidencia, pues el actual mandatario también marcó un 55% en "muy bien o bien" en 2021. Antes de que Sebastián Piñera llegara a La Moneda, en 2017, esa opción alcanzaba el 60%.

Principales promesas de campaña

La segunda de las preguntas tenía que ver con las medidas de la futura administración, concretamente sobre cuál es considerada la principal promesa de campaña.

En lo más arriba aparece el "Cierre de la frontera para terminar con la inmigración ilegal" (60%), "Ajuste fiscal para reducir el gasto del Estado en 6 mil millones de dólares" (29%) y "Crecimiento de la economía al 4% e incentivar la creación de empleos" (19%).

¿Vivir en La Moneda y retorno de la Primera Dama?

Las consultas restantes tenían que ver con temas que el presidente electo ha puesto en la conyuntura: el primero, sobre su decisión de vivir en La Moneda, y el segundo, sobre el retorno del rol de la primera dama.

Respecto a lo primero, de usar el palacio de Gobierno como residencia, un 60% considera que es "buena idea", un 22% que es "mala idea" y un 18% no sabe o no responde.

En lo segundo, en tanto, a un 66% le parece que es "buena idea", un 17% que es "mala" y otro 17% que no sabe o no responde.