Adriana Barrientos sorprendió con reflexión sobre el aborto y se volvió viral: “El problema no soy yo” - Chilevisión

La modelo manifestó su apoyo al proyecto de aborto legal en Chile y tildó como un "retroceso" las recientes declaraciones de Karol Lucero.

Adriana Barrientos se viralizó en redes sociales tras manifestar su opinión a favor del proyecto de aborto legal, en medio de un intenso debate por los polémicos dichos de Karol Lucero.

Todo ocurrió durante el programa Zona de Estrellas, cuando la panelista tildó las declaraciones de Karol como un "retroceso" y lo comparó con "la homofobia y la transfobia".

"Me parece terrible que, después de tantos años luchando por la igualdad de todos, por el derecho a tener familia, que de nuevo se vuelvan a poner temas de ese nivel", apuntó la modelo.

En esa misma línea, sostuvo que "este es un trabajo que se ha hecho durante años, donde las mujeres hemos pedido que por favor se nos permita decidir por lo que vamos a ser, si queremos ser madres o no".

La reflexión de Adriana Barrientos sobre aborto legal

"Esto no pasa por un tema de 'que la justicia lo diga', porque yo, Adriana Barrientos, tengo dinero, tengo trabajo, tengo 45 años y créeme que si yo tuviera la necesidad de abortar, yo tengo el dinero y los recursos para hacerlo", planteó.

"El problema no soy yo, es la niña de 18 años que tiene dos trabajos, que vive en situación vulnerable y que ella, lamentablemente, porque el fin de semana tuvo una onda con el pololo, se les rompió incluso el preservativo...", agregó.

En el mismo espacio, Adriana recordó que "hubo una partida de preservativos hace dos años que venían en mal estado y los entregaba el mismo hospital. Esas chicas que quedaron embarazadas, ¿qué pasó con ellas? Fue obligación de ellas ser madres, sin tener el acceso de poder abortar".

"Esta es una ley para que simplemente las mujeres que no tienen recursos se iguale con la que sí tenemos los recursos para hacerlo", cerró.

Cabe recordar que Karol Lucero volvió a estar en el centro de la polémica por sus palabras. Esta vez, debido a su opinión sobre el proyecto del gobierno que busca la legalización del aborto. "Si hay aborto libre, denle la posibilidad al hombre de si quiere hacerse cargo o no", dijo el comunicador.

“Ustedes, las mujeres, lucharon por muchos años para tener el aborto libre, entonces como no vas a tener mi apoyo. Abórtalo si quieres, y si no quieres abortarlo, hazte cargo sola", afirmó Lucero durante su programa en Like Media.