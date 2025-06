Karol Lucero propone que hombres puedan “renunciar” a la paternidad: “Si no quieres abortarlo, hazte cargo sola” - Chilevisión

El animador se refirió en al proyecto de aborto legal que ingresó al Congreso y expresó su rechazo. "Denle la posibilidad al hombre de si quiere hacerse cargo o no", sostuvo.

Karol Lucero generó controversia tras opinar sobre el aborto legal y proponer la idea de que los hombres que no quieran tener un hijo puedan “renunciar” legalmente a la paternidad.

El animador expresó su punto de vista en su programa de YouTube, espacio en el que planteó que al igual que las mujeres con el aborto, los hombres deberían tener la opción de decidir no hacerse cargo de sus hijos.

“Ustedes las mujeres lucharon por muchos años para tener el aborto libre, entonces como no vas a tener mi apoyo. Abórtalo si quieres, y si no quieres abortarlo, hazte cargo sola", expresó.

Karol Lucero y el aborto legal

“Bajo el principio de igualdad por el que tanto se ha luchado, (debería existir) la legitimidad de que si hay aborto libre, denle la posibilidad al hombre de si quiere hacerse cargo o no", sostuvo el animador.

De igual manera, el comunicador aseguró que “a mí me gusta mucho discutir. Con mi esposa y sus hermanas son conversaciones de almuerzo donde yo pongo el tema sobre la mesa, porque ellas son pro aborto y todo”.

“A mí me parece perfecto, la decisión es de la mujer, es su cuerpo, que aborte. Si yo quiero tener el hijo y la mujer no quiere, ella va a abortar igual. Pero si yo quiero que no lo tenga y ella sí lo quiere tener, ¿por qué yo no puedo decidir si hacerme cargo o no?”, cuestionó.

Pese a esto, señaló que “a mí me han hecho, en todas las conversaciones de sobremesa, me han hecho entender que estoy equivocado en esta materia. Que estoy mal, que al final es la mujer la que más sufre”.

En concreto, el proyecto enviado por el gobierno busca regular la interrupción voluntaria con plazos hasta las 14 semanas de gestación. De esta manera, se pretende garantizar el acceso a la prestación en el plazo más breve posible junto al acceso a la información.