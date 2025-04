Con indirectas a Karol Lucero y Fanny Cuevas: Arenita sorprendió con ácida publicidad para Netflix - Chilevisión

La ex chica Yingo compartió un spot promocionando el estreno de la nueva temporada de "You" haciendo varias referencias a su pasado.

Natalia Rodríguez, más conocida como 'Arenita', sorprendió a sus seguidores con una campaña junto a Netflix para promocionar el estreno de la nueva temporada de la serie You.

La serie sigue la vida de Joe Goldberg, un personaje narcisista que regresó para la temporada final el 24 de abril.

El nuevo estreno fue promovido por Rodríguez mediante un video en sus redes sociales, en el que hace varios guiños a su pasado.

MÁS SOBRE SHOW

Indirecta a Karol Lucero

“¿Por qué será que la gente más loca siempre se hace la víctima? Yo me cuestiono a mí misma, porque amo You y amaba a Joe, pero cuando me fui dando cuenta que era un narcisista me arrepentí de todo”, inicia diciendo en el registro.

“Como que me dio un déjà vu”, añadió, haciendo una posible referencia a quien fue su pareja durante su época de participación en Yingo, Karol Lucero.

De igual manera, hizo un guiño al episodio de su ex pareja con sus trabajadores de Like Media: “Muy psyco para mi gusto. Y apuesto lo que sea a que todas esas cámaras de seguridad que tiene ahí instaladas, tienen hasta audio y todo…”, lanzó.

Por último, señaló que “todos sabemos que a los narcisistas les encanta ser el centro de atención y hay algunos que hasta viven de las polémicas”.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Referencia a Fanny Cuevas

Pero Karol Lucero no fue el único blanco de indirectas de la ex chica Yingo. En el mismo video, se muestra a un personaje al interior de una librería cerrada, ante lo que señaló: “¿Será mechera?“.

El comentario hace referencia a un conflicto que tuvo con Fanny Cuevas en Yingo, en el que Arenita arremetió contra Cuevas y acusó: ”prefiero tener una raíz de tintura de pelo a ser mechera".