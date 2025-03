Acusan a Karol Lucero de malos tratos y grabar a sus trabajadores: “Tuve que hacer terapia” - Chilevisión

Matías Sánchez, ex fundador del proyecto Like Media, mostró conversaciones donde Karol Lucero le notificó que los estaba viendo y escuchando a través de una cámara. Al respecto, Karol también contestó las acusaciones.

Matías Sánchez, ex fundador de Like Media, acusó a Karol Lucero de grabar a sus trabajadores y de maltrato psicológico, donde también incluyó al club de fans del comunicador.

Tras la polémica por el no pago a sus trabajadores, Karol Lucero confirmó en Plan Perfecto haber fundado el proyecto de Like Media junto a Sánchez, a quien despidió por no sentir la confianza suficiente para trabajar juntos.

" Tuve que hacer terapia psicólogica por el daño que hiciste"

Sin embargo, Sánchez expuso en su cuenta de Instagram conversaciones de WhatsApp en la que Lucero preguntó: "¿Estás en la oficina?", y luego le envía una imagen de la cámara de seguridad, agregando: "Así los veo. Iré para que aprovechemos de hablar".

Lucero mencionó en la conversación que las cámaras de seguridad tenían audio, por lo que estaba escuchando lo que sus trabajadores decían, a lo que Sánchez le respondió: "Que susto trabajar así, de verdad".

Matías también mostró mensajes del club de fans de Karol en donde lo insultan y señaló: "Tuve que hacer terapia sicólogica por el daño que hiciste y hoy apareces en TV riéndote y diciendo que todos mienten, menos tú".

En esa misma línea, agregó: "Karol, mereces todo lo malo que te pasa, pero deseo que en algún momento de tu vida puedas encontrar paz y que la gente deje de odiarte".

¿Qué dijo Karol Lucero?

Al respecto, Lucero aseguró que las cámaras no tenían audio: "Uno de los presentes me dijo que estaban hablando mal de mí vía WhatsApp, ahí le envié ese pantallazo aludiendo que escuchaba, por la info que me había llegado".

"Guardó las imágenes dos años, para llegado el momento aprovecharse de la instancia. Acción dolorosa, premeditada y mal intencionada", cerró el comunicador.

