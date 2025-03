¿Por qué Karol Lucero está en la polémica? Todo los detalles de la acusación en contra del empresario

El ex rostro de TV está en la polémica tras la acusación que formuló Danilo 21 en su contra, quien afirma que el ex Yingo no pagó los sueldos de sus trabajadores de Like Media. Además se le acusó de una presunta infidelidad. Más en Plan Perfecto.

Emitido el 13/03/2025