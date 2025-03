“Cada vez que puede...”: Karol Lucero reaccionó a dichos de Natalia Rodríguez tras polémica laboral - Chilevisión

En conversación con Plan Perfecto, el comunicador se refirió a los comentados dichos de su ex pareja en torno a la acusación por no pago de remuneraciones a sus trabajadores.

En el marco de la acusación de infidelidad y no pago de remuneración a sus trabajadores, Karol Lucero respondió a Natalia Rodríguez, mejor conocida como Arenita, luego de unas declaraciones de esta última en Instagram.

"Tampoco me sorprende", expresó en conversación con Plan Perfecto. "Cada vez que puede, siempre tiene que hablar, pero es parte de...", reflexionó el comunicador.

A su vez, el ex participante y conductor de Yingo señaló que "nunca me refiero a mis ex parejas" y que "respeto mucho eso y sé que está lejos", en alusión a la vida de Rodríguez en Dinamarca.

"Entonces no tengo nada que decir al respecto. Soy una persona muy feliz, me acabo de casar, estoy muy bien con mi esposa", concluyó en el programa de Chilevisión.

Natalia Rodríguez sobre Karol Lucero: "No me sorprende"

Cabe recordar que fue este miércoles cuando Rodríguez compartió una reflexión en Instagram que generó revuelo entre sus seguidores, ya que muchos aseguraron que fue dirigida a Lucero, quien estaba siendo cuestionado por su trato laboral.

En la publicación sostuvo que “ojo de loca no se equivoca", acompañado de un video en comentando que "después de tantos... Finalmente todos te dan la razón".

"Algo caché porque sigo en TikTok al Danilo21 y me mantengo informada de todos los cahuines que pasan en Chile. Quedé peinada para atrás, no me sorprende", dijo más tarde, en una historia que dedicó directamente al animador.

