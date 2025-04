Tras oficio de la DT: Karol Lucero niega haber mentido y reitera que no hubo “maltrato laboral” - Chilevisión

A través de Instagram, el comunicador explicó por qué la Inspección del Trabajo no encontró a moradores durante sus visitas a la oficina de LikeMedia.

Karol Lucero salió al paso de la rectificación por parte de la Dirección de Trabajo (DT), en el marco de la investigación laboral tras las acusaciones de ex colaboradores de su medio de comunicación, LikeMedia.

A través de Instagram, el comunicador aseguró que "no mintió" y que "la Inspección del Trabajo investigó, fue a la oficina en varias oportunidades".

"Según lo que dijeron en la reunión que tuvimos, no encontraron moradores (porque nadie trabaja ahí y vamos cuando podemos) y me citaron vía mail para prestar declaraciones respecto a las acusaciones en redes sociales sobre un 'supuesto maltrato laboral'", explicó.

En ese sentido, Karol detalló que dicha reunión "se realizó de manera virtual y se me informó que se seguiría investigando para dar por finalizado el proceso".

Luego, adjuntó una supuesta resolución de la DT: "El proceso de investigación ha concluido sin pronunciamiento, teniendo en consideración la falta de denunciantes que ratifiquen los hechos de los que se tomó conocimiento a través de redes sociales, razón por la cual se procederá a la finalización del procedimiento administrativo".

Finalmente, el locutor cerró diciendo que "si no hay personas que ratifiquen la acusación, si van a la oficina y no hay nadie, ¿qué se desprende? Que es falsa la acusación de maltrato laboral, puesto que no hay nadie trabajando en la oficina y lo más importante NO HAY DENUNCIANTES".

¿Qué dijo la Dirección del Trabajo sobre el caso Karol Lucero?

La Dirección del Trabajo (DT) rectificó una reciente publicación de Karol Lucero en redes sociales, donde aseguró que fue acusado de "algo que era falso", refiriéndose al ítem de supuesto maltrato laboral contra ex colaboradores del LikeMedia.

La directora Regional del Trabajo Metropolitana Oriente, Carolina Campos Valdivia, explicó a Radio BioBio. que "esto no es una resolución lo que tiene el señor Lucero, es un oficio ordinario que solamente comunica que el proceso de investigación concluyó sin pronunciamiento".

"No significa que no se detectaron o que sí se detectaron (irregularidades), sino que no hay pronunciamiento debido a que los procedimientos que se hicieron de fiscalización en las ocasiones que se visitó no se detectaron moradores", añadió.

Sobre las declaraciones de Karol, Campos aclaró: "No tenemos como calificar ni pronunciarnos al respecto a que eso era falso porque son juicios de valor sobre hechos que no pasaron por un proceso de investigación".

Ante esto, la directora regional afirmó que desde la DT actuaron de acuerdo a sus facultades y que podrían volver a investigar a Lucero y LikeMedia.

