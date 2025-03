“Me hago el fuerte…”: Karol Lucero sincera afectación psicológica sufrida por funas - Chilevisión

El animador reveló el gran dolor que le generó verse incluido en la rutina de Chiqui Aguayo en Viña 2025 y todos los pensamientos que se le vinieron a la mente en ese momento.

Karol Lucero fue uno de los invitados en el último capítulo de Podemos Hablar, instancia en que abrió su corazón para expresar cómo se ha sentido anímicamente tras las constantes acusaciones que no ha dejado de recibir desde el 2019.

Con pesar, el animador reveló el proceso psicológico por el que ha pasado para sobrellevar las "funas" en su contra, así como también lo duro que fue para él la rutina de Chiqui Aguayo en Viña 2025.

El gran dolor de Karol Lucero tras años de "funas"

Luego de ser consultado por su opinión luego de haber estado constantemente bajo el escrutinio público en los últimos seis años, Lucero indicó: "He tomado algunas terapias y creo que es el momento para tomar algo más permanente, necesito hoy día ayuda".

Respecto a necesitar apoyo psicológico, confesó: "necesito liberarme de esta tensión, de esta carga de decir… siento que no sé, aquí mismo, me hago el fuerte (...) ya no tengo la respuesta para cómo calmo todo esto, qué hago, es difícil".

Pese a los duros años, agradeció que su esposa, Francisca Virgilio, ha estado para él en todo momento. "Ha habido momento en que agradezco que la Fran este ahí, a mi lado, se ha mantenido estoica todo este tiempo… apoyándome, a veces simplemente abrazándome".

Si bien las constantes polémicas le han pasado factura, Karol explicó que la rutina de Chiqui Aguayo en Viña 2025 le hizo mucho daño. "La encontré buenísima hasta esa parte, apagué la tele, lo sentí absolutamente innecesario, si cortas esa parte de la rutina no cambia en nada…", indicó, haciendo referencia al cántico en su nombre.

"Dije, 'puta, va a volver lo mismo, la gente me va a volver a escribir'", expresó, agregando que entiende que como humoristas es su trabajo hacer reír, sin embargo, "a veces no se sabe la batalla interna que se está llevando".

