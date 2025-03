Karol Lucero puso en duda la continuidad de Like Media tras nueva polémica: “Es desmotivante”

Karol Lucero conversó en Podemos Hablar y se sinceró sobre los problemas que ha traído las denuncias en su contra por sus colaboradores de Like Media de no pago, agregando que podría no seguir el proyecto.

Emitido el 21/03/2025