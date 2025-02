El chiste de Chiqui Aguayo que sacó carcajadas en Viña 2025 tras emplazar a Alberto Plaza - Chilevisión

La humorista nacional pisó el escenario de la Quinta Vergara pasada la medianoche tras la competencia folclórica y la exitosa presentación de Myriam Hernández.

Este lunes, se presentó Daniela "Chiqui" Aguayo en el Festival Viña 2025 luego de lo que fue el fracaso de George Harris en la jornada inaugural.

La humorista nacional pisó el escenario de la Quinta Vergara pasada la medianoche tras la competencia Folclórica y la exitosa presentación de Myriam Hernández, quien se llevó gaviota de plata, gaviota de oro y gaviota de platino.

VER MÁS SOBRE SHOW

El chiste de Chiqui Aguayo donde emplazó a Alberto Plaza

Tras unos minutos de show y sacar varias risas e incluso interactuar con parte del jurado del Festival, la comediante sacó su primera gran carcajada en la Quinta Vergara.

Las carcajadas del público llegaron luego de un comentario que realizó sobre el cantante Alberto Plaza, quien había protagonizado algunos chistes en sus rutinas anteriores.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"Me da rabia el doble estándar del chileno, que a nosotras las mujeres comediantes se nos obligue hacer reír y sin garabatos solo por ser mujeres", inició postulando.

"No, yo digo no hue... esa h... es para otros países, donde las h... funcionan la raja, no como acá, que tengo que venir a hacer reír a gente deprimida, mira con todo respeto Alberto Plaza, ándate a la chu...", afirmó para provocar una gran risotada.