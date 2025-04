Dirección del Trabajo desmiente a Karol Lucero: Ex Yingo afirmó que acusaciones en su contra eran falsas - Chilevisión

"Hoy notificaron su conclusión y no encontraron ningún tipo de abuso ni relación laboral. Todo era falso", escribió el influencer, sin embargo, esto fue descartado por la DT.

"Me acusaron de algo que era falso", así partió su publicación Karol Lucero a través de sus redes sociales y LikeMedia luego de ser denunciado por no pagar con remuneración a sus trabajadores.

"Hoy notificaron su conclusión y no encontraron ningún tipo de abuso ni relación laboral. Todo era falso", se agrega en el extenso comentario. Sin embargo, la Dirección del Trabajo aclaró que, por el contrario, no pudieron investigar a LikeMedia, pues no había nadie en la dirección.

La directora Regional del Trabajo Metropolitana Oriente, Carolina Campos Valdivia, conversó con Radio BioBio. y señaló: "Esto no es una resolución lo que tiene el señor Lucero, es un oficio ordinario que solamente comunica que el proceso de investigación concluyó sin pronunciamiento", afirmó

"No significa que no se detectaron o que sí se detectaron (irregularidades), sino que no hay pronunciamiento debido a que los procedimientos que se hicieron de fiscalización en las ocasiones que se visitó no se detectaron moradores", agregó.

"No tenemos como calificar ni pronunciarnos porque son juicios de valor"

Sobre las declaraciones de Karol "Dance" desde la DT aclararon: "No tenemos como calificar ni pronunciarnos al respecto a que eso era falso porque son juicios de valor sobre hechos que no pasaron por un proceso de investigación".

Tras señalar que es es "imposible" emitir un pronunciamiento, la directora Regional del Trabajo Metropolitana Oriente afirmó que la entidad actuó de acuerdo a sus facultades y que podrían volver a investigar a Karol Lucero y LikeMedia.