Exmekano destapó la supuesta verdad tras histórica “mala onda” entre Cathy Barriga y Carla Jara - Chilevisión

Romina Sáez, excompañera de ambas en el extinto programa, afirmó que la rivalidad habría comenzado al interior del espacio juvenil. "Yo vi muchas cosas odiosas", comentó.

Luego de la entrevista exclusiva en Primer Plano donde Cathy Barriga acusó "burlas" de Carla Jara y Karen Bejarano, ahora otra exmekano entregó nuevos antecedentes sobre el inicio del "histórico conflicto" entre la exalcaldesa y la comunicadora.

Durante una edición de Que Te Lo Digo, Romina Sáez afirmó que el conflicto habría comenzado por "envidia" y una trama amorosa que se remonta a los días en que Barriga y Jara eran compañeras en el programa de baile.

"Yo vi muchas cosas odiosas hacia la Cathy de muchas personas del programa", aseguró antes de entregar detalles.

Exmekano revela supuesta verdad del conflicto entre Carla Jara y Cathi Barriga

Romina Sáez, actual abogada y animadora, acusó que Cathy Barriga habría sufrido bullying constante por parte del elenco, razón por la cual habría decidido comenzar a ignorar a sus compañeros.

"Carla cree que ignorar a una persona es un mal trato, porque eso hicimos mucho tiempo: ignorarlas [...] había una envidia constante por los auspiciadores y por la ropa que nosotras usábamos", afirmó haciendo referencia a ella misma y a Barriga.

Luego, el panelista Danilo 21 indagó en otra posible arista que habría dado pie a la rivalidad entre ambas al preguntar si “¿el conflicto de Carla con Cathy no tendría que ver también con vinculación amorosa entre Carla y Ronny Dance?”.

“Sí, y con otro más también”, confirmó Romina Sáez, sin profundizar más en el tema.

En la misma línea, agregó que “siempre estuvo el bullying constante de muchos personajes del programa que trataban a Cathy de 'vieja' y ella decidió no saludar. Hacía su pega y se iba.

La respuesta de Cathy Barriga en PP y la vergüenza de Karen Bejarano

En la entrevista con Primera Plano, Cathy Barriga respondió a las burlas que hicieron Jara y Bejarano de su arresto domiciliario y declaró que "ambas están pasando por procesos importantes en sus vidas, yo empatizo cuando las personas viven momentos difíciles".

"Nadie puede a otra persona que la está pasando mal y es mamá, al igual que ellas, reírse, jactarse o burlarse", sostuvo.

Posteriormente, una de las aludidas, Karen Bejarano, ofreció disculpas por sus palabras: "Hoy no soy la misma persona que era entonces, y me avergüenza profundamente mi actuar de ese momento".