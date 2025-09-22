 “¿Pelémosla?”: Así nació la polémica entre Cathy Barriga con Carla Jara y Karen Paola - Chilevisión
Minuto a minuto
Prisión preventiva para acusado de atacar a carabinero con un ladrillo: Funcionario está grave ACTUALIZACIÓN | Aumentan magnitud de sismo en región de Coquimbo ¿Cuándo y dónde se perdió? La historia del mono extraviado que vivía en casa de clan narco en Melipilla Insólito caso: La razón por la que hay 30 piernas humanas retenidas en el Aeropuerto de Santiago AHORA | Reportan corte de luz en Santiago Centro y San Joaquín
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
22/09/2025 11:24

“¿Pelémosla?”: Así nació la polémica entre Cathy Barriga con Carla Jara y Karen Paola

Tras romper el silencio en Primer Plano, Cathy Barriga revivió un conflicto con sus excompañeras de Mekano, quienes hace más de un año se rieron de su situación judicial.

Publicado por CHV Noticias

Tras meses de absoluto silencio, Cathy Barriga habló por primera vez en una entrevista exclusiva con Primer Plano, donde se refirió a su proceso judicial y a las distintas polemicas en las que se vio involucrada en el último año. 

Durante la conversación, la imputada exalcaldesa también fue consultada por los dichos de Karen Paola y Carla Jara, quienes la calificaron como "la más pesada" de Mekano el año pasado

En concreto, todo se remonta a julio de 2024, cuando Carla y Karen se "burlaron" de Barriga mientras la formalizada por delitos de frauda al fisco estaba en arresto domiciliario.

"¿Pelémosla? ¿Hagámosla mier..? No, no vale la pena", señalaron en el podcast Entre Amigas y Copas. 

El origen de la pugna de Cathy Barriga con Carla Jara y Karen Paola

Para entender el origen de la polémica que involucra a las tres exMekano, hay que retroceder a comienzos de julio del 2024

En uno de los episodios del podcast, Karen Bejarano y Carla Jara respondieron a la pregunta: "¿Quién era la más simpática y pesada de Mekano?", a lo que ambas aludieron a Cathy Barriga.

"La pesada ya la sabemos… está en su casa, encerrada, sin poder salir. ¡Qué pena por usted!", señaló Jara haciendo referencia a la exalcaldesa de Maipú

"Saludos a Maipú", agregó Karen Paola, añadiendo que "ella no fue muy amorosa conmigo, la verdad…".

La respuesta de Cathy Barriga y la reacción de Karen Bejarano

En entrevista con Primera Plano, Cathy Barriga respondió a estos comentarios y declaró que "ambas están pasando por procesos importantes en sus vidas, yo empatizo cuando las personas viven momentos difíciles

En la misma línea, añadió que "está de más el comentario, porque yo creo que cualquier persona que está viendo esa imagen le chocó de alguna manera".

"Nadie puede a otra persona que la está pasando mal y es mamá, al igual que ellas, reírse, jactarse o burlarse", sostuvo.

Posteriormente, una de las aludidas, Karen Bejarano, ofreció disculpas por sus palabras: "Hoy no soy la misma persona que era entonces, y me avergüenza profundamente mi actuar de ese momento".

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Cuándo es el próximo feriado? Todos los fin de semana largo que quedan para este 2025

Lo último

Lo más visto

“Encerrada en su casa”: Cathy Barriga reaccionó a las “burlas” de Carla Jara y Karen Paola

Durante la entrevista exclusiva en Primer Plano, la exalcaldesa de Maipú respondió a los comentarios de sus excompañeras de Mekano mientras enfrentaba el arresto domiciliario.

22/09/2025

Conmoción en Puente Alto: Banda disfrazada de Carabineros irrumpió en casa y mató a un joven

También se reportó un segundo fallecido tras un intercambio de disparos que se produjo al interior del domicilio. Otras dos mujeres sufrieron graves lesiones por impactos de bala.

22/09/2025

“Dónde estás, hijo mío”: Intensa búsqueda de joven futbolista desaparecido en Río Bueno

El joven de 20 años, jugador del Comodoro Fútbol Club de la provincia argentina de Chubut, se bañaba con amigos en el río cuando se lo llevó la corriente. Esto es lo que se sabe del caso.

22/09/2025

Karen Paola respondió a las críticas por “burlas” a Cathy Barriga: “Me avergüenza profundamente”

La cantante reaccionó a la ola de comentarios tras ser reflotados sus antiguos dichos sobre la exalcaldesa de Maipú, donde se refería entre risas al proceso judicial que sigue en curso.

22/09/2025