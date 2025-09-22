“¿Pelémosla?”: Así nació la polémica entre Cathy Barriga con Carla Jara y Karen Paola - Chilevisión

Tras romper el silencio en Primer Plano, Cathy Barriga revivió un conflicto con sus excompañeras de Mekano, quienes hace más de un año se rieron de su situación judicial.

Tras meses de absoluto silencio, Cathy Barriga habló por primera vez en una entrevista exclusiva con Primer Plano, donde se refirió a su proceso judicial y a las distintas polemicas en las que se vio involucrada en el último año.

Durante la conversación, la imputada exalcaldesa también fue consultada por los dichos de Karen Paola y Carla Jara, quienes la calificaron como "la más pesada" de Mekano el año pasado.

En concreto, todo se remonta a julio de 2024, cuando Carla y Karen se "burlaron" de Barriga mientras la formalizada por delitos de frauda al fisco estaba en arresto domiciliario.

"¿Pelémosla? ¿Hagámosla mier..? No, no vale la pena", señalaron en el podcast Entre Amigas y Copas.

El origen de la pugna de Cathy Barriga con Carla Jara y Karen Paola

Para entender el origen de la polémica que involucra a las tres exMekano, hay que retroceder a comienzos de julio del 2024.

En uno de los episodios del podcast, Karen Bejarano y Carla Jara respondieron a la pregunta: "¿Quién era la más simpática y pesada de Mekano?", a lo que ambas aludieron a Cathy Barriga.

"La pesada ya la sabemos… está en su casa, encerrada, sin poder salir. ¡Qué pena por usted!", señaló Jara haciendo referencia a la exalcaldesa de Maipú.

"Saludos a Maipú", agregó Karen Paola, añadiendo que "ella no fue muy amorosa conmigo, la verdad…".

La respuesta de Cathy Barriga y la reacción de Karen Bejarano

En entrevista con Primera Plano, Cathy Barriga respondió a estos comentarios y declaró que "ambas están pasando por procesos importantes en sus vidas, yo empatizo cuando las personas viven momentos difíciles

En la misma línea, añadió que "está de más el comentario, porque yo creo que cualquier persona que está viendo esa imagen le chocó de alguna manera".

"Nadie puede a otra persona que la está pasando mal y es mamá, al igual que ellas, reírse, jactarse o burlarse", sostuvo.

Posteriormente, una de las aludidas, Karen Bejarano, ofreció disculpas por sus palabras: "Hoy no soy la misma persona que era entonces, y me avergüenza profundamente mi actuar de ese momento".