 Camila Andrade arremetió contra Kaminski tras indirecta: “Madurez es ser responsable afectivamente” - Chilevisión
Minuto a minuto
Michelle Bachelet tras anuncio de su candidatura a la Secretaría General de la ONU: “Es un honor para mí” Ataque sexual en campamento en la Antártica: Condenan a biólogo por delito de violación a científica francesa Rodrigo Goldberg se suma a comando de Jeannette Jara como encargado deportivo Presidente Boric confirma candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU Olvidó su medicamento y se perdió en Fiestas Patrias: Encuentran a mujer que llevaba 5 días extraviada
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
23/09/2025 17:49

Camila Andrade arremetió contra Kaminski tras indirecta: “Madurez es ser responsable afectivamente”

La modelo respondió a la reflexión que hizo su ex y lanzó un consejo sobre la madurez, luego de que el comunicador destacara eso en su postura.

Publicado por CHV Noticias

Camila Andrade no se guardó nada y respondió en duros términos a Francisco Kaminksi a través de las redes sociales.

Cabe recordar que la semana pasada se conoció que la pareja puso fin a su relación en duros términos y que habría diferencias irreconciliables entre ambos. 

Desde entonces la modelo se dedicó a responder preguntas de seguidores sobre los motivos del fin de la relación y apunto al comunicador, calificándolo de “mentiroso”.

Eso motivó la respuesta del locutor radial, quien rompió el silencio con una reflexión en sus redes sociales. 

“La madurez enseña que, a veces tienes que aprender a quedarte en silencio, incluso cuando tienes mucho que decir”, señaló a través de una historia. 

Camila Andrade respondió a Kaminski

La respuesta de Camila Andrade no se hizo esperar y, en relación a los dichos de su ex pareja, lanzó un consejo sobre la madurez que destacó él. 

“Consejito del día: madurez es quedarse en silencio muchas veces cuando tienes cosas que decir. Sí, puede ser, pero madurez también es serle leal a los tuyos, madurez es ser consecuente con lo que dices, luego con lo que haces, con tus actos”, comenzó diciendo. 

También emplazó a su ex y aseguró que “madurez es ser una persona responsable afectivamente. Tengo una lista tan grande para describir lo que puede ser madurez”.

“Dejo este mensajito por aquí, por si a alguien le cae el poncho nomas”, lanzó. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Mujeres dueñas de casa pueden recibir bono de hasta $452 mil sin postular: Revisa con tu RUT si lo recibes

Lo último

Lo más visto

Daniela Aránguiz se queda sin su abogado estrella: Claudio Rojas destapó por qué renunció

Claudio Rojas explicó las razones que lo llevaron a dejar la defensa de la exMekano. "Es una decisión que tomé hace un par de días atrás", afirmó.

23/09/2025

Trágico registro: Cámara grabó fatal atropello a niña de 11 años en Pucón por conductor ebrio

El sujeto fue detenido y arrojó 1,9 gramos de alcohol por litro de sangre. Este lunes fue dejado en prisión preventiva.

23/09/2025

La sensible pérdida que enluta a María José Quintanilla: “Hoy me pidieron si...”

La cantante que hace unos días se presentó en el festival de La Pampilla fue hasta sus historias de Instagram para dedicar un emotivo texto a su fallecido compañero de trabajo.

23/09/2025

Era su exesposo: Periodista despidió en vivo a la presentadora mexicana que murió en trágico accidente

José Luis García, presentador de noticias del canal N+ Monterrey, se dirigió a las cámaras por varios minutos para dedicar unas últimas palabras a quien fuera su esposa, la también periodista Débora Estrella.

23/09/2025
Publicidad