Camila Andrade arremetió contra Kaminski tras indirecta: “Madurez es ser responsable afectivamente” - Chilevisión

Camila Andrade no se guardó nada y respondió en duros términos a Francisco Kaminksi a través de las redes sociales.

Cabe recordar que la semana pasada se conoció que la pareja puso fin a su relación en duros términos y que habría diferencias irreconciliables entre ambos.

Desde entonces la modelo se dedicó a responder preguntas de seguidores sobre los motivos del fin de la relación y apunto al comunicador, calificándolo de “mentiroso”.

Eso motivó la respuesta del locutor radial, quien rompió el silencio con una reflexión en sus redes sociales.

“La madurez enseña que, a veces tienes que aprender a quedarte en silencio, incluso cuando tienes mucho que decir”, señaló a través de una historia.

Camila Andrade respondió a Kaminski

La respuesta de Camila Andrade no se hizo esperar y, en relación a los dichos de su ex pareja, lanzó un consejo sobre la madurez que destacó él.

“Consejito del día: madurez es quedarse en silencio muchas veces cuando tienes cosas que decir. Sí, puede ser, pero madurez también es serle leal a los tuyos, madurez es ser consecuente con lo que dices, luego con lo que haces, con tus actos”, comenzó diciendo.

También emplazó a su ex y aseguró que “madurez es ser una persona responsable afectivamente. Tengo una lista tan grande para describir lo que puede ser madurez”.

“Dejo este mensajito por aquí, por si a alguien le cae el poncho nomas”, lanzó.