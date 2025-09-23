 ¿Indirecta para Camila Andrade? Kaminski reapareció con enigmático mensaje tras quiebre amoroso - Chilevisión
23/09/2025 16:48

“La madurez enseña…”: Kaminski rompió el silencio tras dichos de Camila Andrade por su quiebre

El comunicador habló a través de sus redes sociales luego de que la modelo revelara las razones que motivaron la separación de ambos.

Publicado por CHV Noticias

Francisco Kaminski rompió el silencio luego de los dichos de Camila Andrade sobre su mediático quiebre sentimental.

Luego de que se supiera que la separación no se dio en los mejores términos, la ex Miss Chile contestó comentarios de sus seguidores en redes sociales y habló sobre las razones del fin de la relación

Al respecto, señaló que dejó al locutor radial “por mentiroso” y, ante el comentario “se acaba el dinero, se acaba el amor” ella contestó que “se acabó el amor, nunca hubo dinero”.

La reflexión de Kaminski 

Este martes Francisco Kaminski rompió el silencio a través de sus redes sociales y compartió un enigmático mensaje que dejó en sus historias de Instagram.

Pero lejos de refirse específicamente al tema, el comunicador optó por dejar una indirecta tras el revuelo causado por los dichos de su expareja.

La madurez enseña que, a veces tienes que aprender a quedarte en silencio, incluso cuando tienes mucho que decir”, señaló. 

