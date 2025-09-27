“Te mereces algo mejor...”: Camila Andrade volvió a la carga en “guerra” de indirectas con Kaminski - Chilevisión

La modelo utilizó sus redes sociales para realizar una serie de reflexiones que estarían dirigidas a Francisco Kaminski, con quien ha tenido un bullado y polémico quiebre.

Sigue al rojo vivo el polémico quiebre sentimental entre Camila Andrade y Francisco Kaminski. Los animadores no han dudado en enviarse fuertes indirectas, culpándose mutuamente del fallido romance.

Sin embargo, luego que el exlocutor radial rompiera el silencio con duros descargos en redes sociales, la modelo se cansó y publicó una serie de frases que podrían ir dirigidas a su expareja.

Camila Andrade e indirecta a Francisco Kaminski

A través de su cuenta de Instagram, la exMiss Chile compartió una serie de fotografías que venían acompañadas con reflexiones que apuntarían al animador.

"Se cierra un ciclo. Gracias", fue la descripción que expuso en la publicación. No obstante, esto no quedó acá y siguieron los mensajes.

"Algunas cosas no funcionan porque te mereces algo mucho mejor", "Todo lo que pierdo crea espacio... para todo lo que necesito", "Agradece la desilusión que te liberó del apego", fueron otras reflexiones que expuso Camila Andrade.

Recordar que, hace un par de días, fue el propio Francisco Kaminski que lanzó una serie de mensajes que estarían dirigidos a su expareja, todo esto tras conocerse que el quiebre no habría quedado en buenos términos.