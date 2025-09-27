 “Te mereces algo mejor...”: Camila Andrade volvió a la carga en “guerra” de indirectas con Kaminski - Chilevisión
Minuto a minuto
Reportaje de CHV Noticias va tras la huella de Bernarda Vera: ¿Desaparecida o sobreviviente? ¿Desaparecida o sobreviviente? CHV Noticias emitirá exclusivo reportaje sobre el caso de Bernada Vera Imputado le robó la mochila a abogado que le rebajó medida cautelar: Quedó en prisión preventiva Empate en el primer lugar: Así han variado las preferencias presidenciales según Panel Ciudadano UDD Sismo remeció al norte del país: Conoce la magnitud y el epicentro
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
27/09/2025 19:28

“Te mereces algo mejor...”: Camila Andrade volvió a la carga en “guerra” de indirectas con Kaminski

La modelo utilizó sus redes sociales para realizar una serie de reflexiones que estarían dirigidas a Francisco Kaminski, con quien ha tenido un bullado y polémico quiebre.

Publicado por CHV Noticias

Sigue al rojo vivo el polémico quiebre sentimental entre Camila Andrade y Francisco Kaminski. Los animadores no han dudado en enviarse fuertes indirectas, culpándose mutuamente del fallido romance.

Sin embargo, luego que el exlocutor radial rompiera el silencio con duros descargos en redes sociales, la modelo se cansó y publicó una serie de frases que podrían ir dirigidas a su expareja.

Camila Andrade e indirecta a Francisco Kaminski

A través de su cuenta de Instagram, la exMiss Chile compartió una serie de fotografías que venían acompañadas con reflexiones que apuntarían al animador.

"Se cierra un ciclo. Gracias", fue la descripción que expuso en la publicación. No obstante, esto no quedó acá y siguieron los mensajes.

"Algunas cosas no funcionan porque te mereces algo mucho mejor", "Todo lo que pierdo crea espacio... para todo lo que necesito", "Agradece la desilusión que te liberó del apego", fueron otras reflexiones que expuso Camila Andrade.

Recordar que, hace un par de días, fue el propio Francisco Kaminski que lanzó una serie de mensajes que estarían dirigidos a su expareja, todo esto tras conocerse que el quiebre no habría quedado en buenos términos.

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Desaparecida o sobreviviente? CHV Noticias emitirá exclusivo reportaje sobre el caso de Bernada Vera

Lo último

Lo más visto

Padre encontró a las víctimas: Lo que se sabe de la investigación por parricidio en Chiguyante

El padre de las víctimas fue quien los encontró dentro del domicilio cerca de las 20:00 horas. Primero halló a su hijo y alertó a las autoridades, para posteriormente encontrar el cuerpo sin vida de su hija.

27/09/2025

“Mi hijo dio su único concierto”: Mariana Derderían agradeció emotivo homenaje de Manuel García

Manuel García tuvo una función este viernes donde puso un audio del pequeño Pedro cantando su canción "El Reproche" y luego la interpretó en honor a él y a su madre, Mariana Derderián,

27/09/2025

Episodio de VIF terminó con el agresor muerto en Iquique: Sobrino de la víctima intervino

Los hechos ocurrieron a eso de las 07:00 horas de este sábado, cuando la víctima se encontraba compartiendo con un grupo de personas, momento en que fue agredida por su pareja.

27/09/2025

“Se dejó llevar por el fanatismo”: Naya Fácil ofreció disculpas públicas tras polémica en Japón

La influencer aseguró que intentó comprar el afiche, pero se trataba de un aviso publicitario y aseguró que su hermana se encuentra muy afectada por los comentarios en redes sociales.

27/09/2025