Destapan nuevo romance de Myriam Hernández: Cecilia Gutiérrez reveló quién sería su nueva pareja - Chilevisión

La cantante habría iniciado una nueva relación con un hombre ligado al mundo de la seguridad, con quien llevaría cerca de tres meses de romance.

Myriam Hernández se habría abierto nuevamente al amor y, a casi un año de su quiebre matrimonial con Jorge Saint-Jean, la cantante tendría nueva pareja.

Así lo comentó Cecilia Gutiérrez en su podcast Bombastic, donde reveló detalles desconocidos del hombre que habría conquistado el corazón de la intérprete.

“Hace tres meses que está saliendo con una persona de nombre Fernando, dueño de una empresa de seguridad”, aseguró.

Cabe recordar que en diciembre del 2024 Myriam Hernández anunció el quiebre con su pareja y representante artístico, Jorge Saint-Jean Domic, tras 35 años de relación.

A través de un comunicado, la cantante confirmó el término definitivo a su relación matrimonial y de representación artística y anunció que ambos continuarán por caminos profesionales separados.

¿Quién es la nueva pareja de Myriam Hernández?

De acuerdo a lo que contó la panelista de Primer Plano, el supuesto nuevo enamorado de Myriam Hernández se llama Fernando y trabajaría en el mundo de la seguridad.

El romance habría iniciado hace cerca de tres meses e iría tan bien aspectado que incluso ya habrían compartido con amigos y familiares.

“Me dicen que están muy contentos, que ya los vieron incluso la semana pasada en una reunión familiar de él con amigos y el entorno, oficializando la relación”, aseguró Gutiérrez.

En cuanto la vida de su nueva pareja, comentó que “se buscó algo completamente distinto, fuera de la escena artística y musical. No es músico, ni cantante, ni manager, no tiene nada que ver con eso”.

“No sé cómo lo querrán llamar ellos, pero sí está en una relación con Fernando”, insistió.