“Nos apretamos un poco”: Paula Pavic revela cuánto paga Marcelo Ríos por pensión de alimentos - Chilevisión

La influencer participó en Podemos Hablar y reveló que la pensión final que recibe fue fijada en la mitad de lo que había solicitado, obligándola a ajustar sus gastos.

Paula Pavic abordó este viernes en Podemos Hablar su ruptura amorosa con Marcelo Ríos, separación que tuvo lugar en 2023.

En conversación con Diana Bolocco, la emprendedora comentó cómo junto al reconocido extenista finalmente tomaron “rumbos distintos”.

“En el minuto en que me casé con él y yo dejé de trabajar, fue una decisión que tomé consciente y de repente como que cambié totalmente”, señaló.

En esa línea, Pavic contó que “yo no lo culpo a él ni a mí tampoco; en el fondo me reencontré con algo que yo desconocía de mí. Tampoco puedo exigirle que él quiera a esta persona que es totalmente nueva”.

Además, detalló que decidió firmar el divorcio “porque ya no daba más con la incertidumbre; de hecho, tenía una deuda con el abogado de 500 mil dólares”, cerca de 500 millones de pesos.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"Nos apretamos un poco más y estamos viviendo con la mitad"

En ese contexto, señaló que junto a sus abogados intentó llegar a un acuerdo con Ríos sobre la pensión de sus hijos, aunque finalmente el monto fijado quedó en la mitad de lo que esperaba.

“El acuerdo al que llegamos es la mitad de eso, 14.500 dólares”, indicó.

“La casa en la que nosotros vivíamos… Los gastos normales de nosotros eran 30 mil dólares al mes; esos eran los gastos de todos los meses, sin ningún extra”, agregó.

Paula señaló que “nosotros seguimos viviendo en la misma casa. Claramente nos apretamos un poco más y estamos viviendo con la mitad”.

La empresaria continuó expresando que: “La vida la tuvimos que cambiar, los niños compraban lo que querían en Amazon a cada rato, salíamos a comer mucho más seguido, venía alguien a hacernos el aseo a la casa…”.

Consultada sobre la posibilidad de mudarse a otro hogar, Pavic indicó que por ahora no puede hacerlo porque no cuenta con los recursos para adquirir otra vivienda.

Añadió que el plan es esperar a la venta de la casa; una vez cubiertos gastos como impuestos y honorarios de abogados, evaluará dónde instalarse.