“Fue como un enemigo en casa”: Paula Pavic reveló la razón de su quiebre con Marcelo Ríos - Chilevisión

14/08/2025 22:53

“Fue como un enemigo en casa”: Paula Pavic reveló duro episodio previo al quiebre con Marcelo Ríos

La influencer será una de las protagonistas del nuevo capítulo de Podemos Hablar, donde contó detalles de lo que enfrentó en su matrimonio y quiebre con el extenista.

Publicado por CHV Noticias

Paula Pavic estará en el nuevo capítulo de Podemos Hablar, donde recordó los díficiles momentos que vivió en su matrimonio con Marcelo Ríos

La influencer contó detalles de su vida familiar junto al exnúmero uno del tenis y aseguró que a él nunca le gustó que trabajara o estudiara.

Según detalló, los problemas en su relación comenzaron a aparecer cuando ella decidió estudiar, trabajar y enfocarse más en sí misma, lo que él lo interpretó como que lo estaba dejando de lado.

 “En el minuto que me casé con él, dejé de trabajar, dejé toda mi vida profesional; fue una decisión que tomé consciente y, en el fondo, era como nuestra vida normal y yo como que cambié totalmente. Entonces, para él tiene que haber sido: ‘¿Dónde está mi esposa con la que estoy acostumbrado a estar?’”, expuso. 

De todos maneras Pavic sostuvo que “no culpo a él ni a mí tampoco; en el fondo me reencontré con algo que yo desconocía de mí. Tampoco puedo exigirle que él quiera a esta persona que es totalmente nueva”.

Por otra parte, recordó los conflictos que tenía en casa y sola que se sentía con sus nuevos proyectos: “En un minuto fue como un enemigo en casa… Esto generó peleas entre nosotros. A los niños tampoco les gustaba: yo estaba en la mesa hablando de todos mis proyectos y las cosas que yo quería, y todos en la casa con cara de ‘ya empezó a hablar’. Entonces, yo me sentía súper sola”.

La nueva vida de Paula Pavic 

Sobre el acuerdo de divorcio al que llegó con Marcelo Ríos, confesó que “lo firmé porque ya no daba más con la incertidumbre; de hecho, tenía una deuda de abogado de 500 mil dólares”.

Incluso, estuvieron a punto de llegar a un arreglo beneficioso para ambos, pero sus abogados no lo permitieron. “El acuerdo al que llegamos es la mitad de eso, $14.500 dólares”, expuso. 

El resultado fue un monto que para ella es insuficiente, por lo que tuvo que adaptarse junto a sus hijos al nuevo presupuesto, pero sin dejar sus comodidades.

“La casa en la que nosotros vivíamos… Los gastos normales de nosotros eran 30 mil dólares al mes; esos eran los gastos de todos los meses, sin ningún extra. Y nosotros seguíamos viviendo en la misma casa; claramente nos apretamos un poco más y estamos viviendo con la mitad”, detalló. 

