“Esa cara de...”: La extraña petición de Pamela Díaz sobre la rutina de Chiqui Aguayo en Viña 2025 - Chilevisión

Chiqui Aguayo reveló este martes que está a punto de terminar de escribir el guión con el que se presentará en el escenario del Festival de Viña del Mar 2025 y confesó que Pamela Díaz le hizo una curiosa petición.

Díaz y Aguayo mantienen una estrecha amistad e incluso Pamela aseguró que iría a verla el próximo lunes 24 de febrero, cuando le toca presentarse junto a Myriam Hernández y Ha*Ash.

"Que no me nombre"

A través de sus historias de Instagram, Aguayo se tomó una fotografía donde escribió: "A 20 días (de Viña 2025)", y luego se grabó junto a Pamela Díaz: "Estoy terminando el guión con mi guionista estrella".

En esa misma línea, Pamela contestó: "Oye, no digas que no porque igual te fui a ver y lo hace increíble, pero lo unico que le pedí es que no me nombre".

Entre risas, Aguayo aseguró: "Bueno listo, listo. Yo le pedí que si iba a estar ahí por favor no tenga esa cara de hacerse la interesante".

Díaz reaccionó inmediatamente a los dichos de Chiqui y finalmente le aseguró al público: "Hue... ¿Cuándo me he hecho la interesante? Siempre te voy a ver ¡Y me río!".

