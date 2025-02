“Nos vamos a ver hermosas”: Pamela Díaz confirmó con quién irá la Gala de Viña del Mar - Chilevisión

La "fiera" compartió un video a través de sus redes sociales donde comentó que está en busca de un vestido.

A través de una historia de Instagram, Pamela Díaz anunció que su hija Trinidad Neira tendrá su debut en la alfombra roja, puesto que ambas asistirán a la Gala del Festival de Viña del Mar.

Dentro del mismo video, la "fiera" comentó que se encuentran en busca del vestuario que lucirán en el icónico evento.

La Gala de Viña se realizará el próximo viernes 21 de febrero a las 21:00 horas en el Sporting Club de la Ciudad Jardín.

El anuncio de Pamela Díaz

En un momento lleno de risas, la comunicadora con más de 3 milones de seguidores, indicó que se dirigía a almorzar junto a su hija para luego probarse vestidos para la gala.

"¡Nos vamos a ver hermosas, primera vez que vamos a estar juntas!", exclamó Pamela Díaz con entusiasmo.

En la misma línea y haciendo referencia a los tacones que podrían usar, la ex chica reality le advirtió a la joven de 23 años que tenga cuidado e intente no caerse, quien respondió "ya veo me caigo. Primer escalón, rodo".