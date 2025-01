“No tengo nada que ocultar”: Antonella Ríos reacciona a dichos Pamela Díaz sobre ser “la amante” - Chilevisión

La Fiera insinuó que quedaría como su compañera de trabajo si se hubiera juntado con un misterioso galán en Brasil, comentario que a muchos no les pareció adecuado.

Hace unos días la animadora, Pamela Díaz, confesó que un famoso empresario que estaba casado tenía interés en ella, sin embargo, durante dicha historia comentó que iba a quedar "como la Antonella", haciendo referencia a que sería la amante.

Ante esto, Antonella Ríos alzó la voz sobre estos dichos luego de que los periodistas de farándula, Sergio Rojas y Luis Sandoval, manifestaran su enojo por la declaración de la Fiera.

Antonella Ríos reacciona a dichos de Pamela Díaz

"Le está tirando mala onda innecesariamente, la está tratando de ‘amante’. A mí me cargó, te lo juro, porque es gratuito (...) Eso es ser mala clase", comentó Sergio Rojas tras analizar el comentario de Pamela y su misterioso galán comprometido.

Por esto mismo es que se le consultó a Antonella su opinión sobre la declaración de su compañera de trabajo. "Para pelear se necesitan dos", partió diciendo tajantemente la bailarina.

En este sentido, agregó: "Yo considero que quizás fue una talla, pero no me afecta. No tengo nada que ocultar, ni (considero) que es una agresión hacia mí".

Sin embargo, comentó entre risas que polémicas y/o discusiones de este tipo, las esquiva como Keanu Reeves esquiva balas en la película Matrix.