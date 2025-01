Así fue cómo Antonella Ríos descubrió que Marcelo Barticciotto le era infiel - Chilevisión

La actriz reveló que se dio cuenta de la infidelidad del comentarista deportivo gracias a una cuenta de YouTube.

Antonella Ríos contó la verdad sobre el fin de su relación amorosa con Marcelo Barticciotto. La actriz relató cómo descubrió que el ex futbolista le era infiel y que ella era "la otra".

Su vínculo salió a la luz luego de que ambos sufrieran un portonazo en Ñuñoa en noviembre de 2024.

Antonella Ríos contó cómo descubrió infidelidad de Barticciotto

La actriz estuvo como invitada en el podcast Nada que Perder, de Roberto Cox y Nicolás Cabargas, espacio donde fue consultada por si todo se acabó con el ex futbolista.

"Sí, todísimo", contestó Ríos."No es como que se acabó en términos de que no nos hablamos, igual (nos dijimos) 'feliz año nuevo' y eso; pero no, ya no pasó nada", comentó.

Además, la actriz dio detalles de cómo descubrió la infidelidad del ex futbolista. "Ojo de loca, no se equivoca", dijo Antonella.

"Fue como serie de televisión. De repente voy a su casa, prendo la tele y había una cuenta de YouTube que no era mía, que no era él. Dije '¿quién es esta?'. Me metí y (dije) 'ah, es esta persona. Ok, me sigue, la voy a tener ahí, reservada'", contó la ex participante de Top Chef VIP.

La actriz armó todo un plan en base a esto, con el fin de descubrir al comentarista deportivo. "Le digo 'te voy a ir a ver'. Él me responde 'no. No estoy en mi casa'. Pero yo le dije 'yo estoy abajo de tu casa, en el citófono'. Me dice 'yo salí, estoy trabajando, después nos vemos'", contó.

Ríos tocó el citófono y como en el edificio ya la conocían, entró sin ningún problema. "No lo llamaron (al departamento). Me meto, bajo al subterráneo, estaba el auto. Foto. Subo, me acerco sigilosamente al departamento y escucho voces de mujer", relató Antonella.

"Toco el timbre, me abre la puerta la mina y era la misma del YouTube. La miro y le digo 'hola'. Entro y le digo a él 'hola, ¿cómo lo estás pasando?'. Me mira y… Ella no sabía de mi existencia, le digo '¿cuánto tiempo llevas tú con él?'. 'Seis meses'. 'Yo tres’. ¡Yo era la otra!",finalizó.