Chiqui Aguayo desclasificó tenso cruce con Kaminski en PH: Alison Mandel le hizo advertencia - Chilevisión

A través de Instagram, la comediante respondió a las preguntas sobre su participación en Podemos Hablar, donde encaró a Francisco Kaminski tras su quiebre con Carla Jara.

Chiqui Aguayo recordó su tenso cruce con Francisco Kaminski en el reciente capítulo de Podemos Hablar (PH), donde el locutor se defendió de las acusaciones de infidelidad tras su quiebre con Carla Jara.

A través de sus historias de Instagram, la comediante interactuó con sus seguidores mediante la clásica bandeja de preguntas. Una de los mensajes que recibió estaba relacionado a su encuentro con Kaminski.

"¿Te mediste para opinar frente a Kaminski o dijiste todo lo que pensabas?", le preguntaron sobre su participación en el estelar de Chilevisión.

Chiqui Aguayo recordó participación en PH

"Me he reído con sus comentarios y con todo lo que me han mandado. Me han preguntado mucho por lo de PH", partió respondiendo Aguayo.

Luego, agregó que "me medí, cómo no me iba a medir. De hecho, pensé que en el formato de PH no íbamos a interactuar, viste que cada uno cuenta su historia".

"Después caché que uno podía opinar y ahí dije... No dije nada en verdad, dije lo que pensaba pero me medí. Estamos en la tele", señaló.

En una siguiente storie, la humorista reveló que Alison Mandel le hizo una advertencia antes de aceptar la invitación a dicho programa.

"Me dijo '¡para qué vas a ir!' y yo dije: 'amiga, si no voy a hablar nada, no tengo por qué interactuar (con Kaminski)' (...) Igual fue divertido, porque yo pedía que me pasaran cabritas y no me quisieron dar", comentó.

Chiqui Aguayo y su encuentro con Kaminski en PH

En el capítulo del pasado domingo, Chiqui Aguayo encaró a Francisco Kaminski tras su entrevista con Julio César Rodríguez en Podemos Hablar.

"Escucho a la Carla y también uno empatiza, claramente", sostuvo la actriz en ese momento, agregando que "hasta cuándo las mujeres somos las locas celosas y los hombres son personas intachables".

Ante esto, Kaminski respondió que "nunca le he tratado de loca", a lo que Aguayo insistió en su punto y recordó cuando el comunicador confirmó su quiebre "en buenos términos" con Jara. Sin embargo, a las pocas horas, la ex Mekano salió a desmentirlo y reveló una supuesta infidelidad con Camila Andrade.

"Cuando digo que terminamos en buenos términos es porque siento que esto se tiene que manejar en la casa", afirmó Francisco, a lo que Aguayo arremetió: "Pero si tú me 'cagaste' y esa es mi percepción del asunto, cómo voy a aguantar que alguien diga que terminamos en buenos términos".

"«No soy la loca celosa, me cagó». Eso es lo que digo yo de esta teleserie, que miro con distancia igual. Perdóname, a lo mejor estoy contribuyendo al hate (odio)", agregó.