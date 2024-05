Francisco Kaminski aseguró que no hubo infidelidad con Camila Andrade y realizó un mea culpa en torno a su actuar durante los meses previos al quiebre matrimonial definitivo con Carla Jara.

Este domingo a las 22:30 horas, Kaminski contará en exclusiva su versión de los hechos por primera vez, en una entrevista donde acusará a Carla Jara de influenciar a su hijo Mariano.

Julio César Rodríguez le consultó directamente a Francisco Kaminski: "¿Te sientes cobarde hoy día?" a lo que él respondió: "Sí. No cobarde, pero me siento mal por haber hecho las cosas mal, porque no fui lo suficientemente hombre para enfrentar a mi mujer".

Asimismo, explicó: "En esa época para decirle...¿Sabes qué? No sé cómo explicarlo, Julio. Me siento más que nada arrepentido de no haber hecho las cosas bien, quizás por miedo, por no estar seguro, por no querer enfrentar las cosas a tiempo, por poco hombre, no sé.

Kaminski se refirió a sus anhelos más profundos e incluso se refirió a su rol como padre: "Mi propósito personal era formar una familia… no pude ser un buen marido, pero sí quiero ser un buen padre. Insisto aquí no hay terceras personas involucradas", aseguró.

En esa lisma línea, el animador pidió disculpas a su pareja actual: "Mi matrimonio no lo terminó Camila Andrade y eso también siento que es un cargo injustamente, súper duro, ella también se merece unas disculpas, yo también la metí en este tema", indicó.

"Los matrimonios terminan por dos personas, no hay una tercera, el compromiso era mío y de la Carla y nosotros, obviamente, que una de ambas partes no estaba bien, por algo se fija en otra persona, no es por alguien, nosotros igual si no hubiese estado Camila, igual hubiésemos terminado…No en estas circunstancias, claramente", concluyó.