Kaminski explicó mensaje en Brasil y culpó a Carla Jara por reacción de su hijo - Chilevisión

"No le explicó que fue en contexto de festival", acusó Kaminski, quien reveló que Carla Jara le había contado a su hijo Mariano sobre el beso en el Festival de Puente Alto antes de sus vacaciones familiares en Brasil.

Francisco Kaminski entregó su versión de los hechos sobre el polémico mensaje enviado por Camila Andrade en Brasil, que gatilló la separación entre él y Carla Jara, asegurando que su ex pareja tuvo injerencia en la reacción de su hijo Mariano.

El animador estará presente este domingo 5 de mayo a las 22:30 horas en Podemos Hablar, donde conversará con Julio César Rodríguez de manera exclusiva, abordando todos los temas que lo mantuvieron en la palestra tras el quiebre de su matrimonio y las declaraciones que tanto Carla Jara como Camila Andrade entregaron estas últimas semanas.

La verdad de Kaminski por el mensaje en Brasil

Francisco Kaminski reconoció que Camila Andrade le envió un mensaje durante sus vacaciones familiares en Brasil: "Eso es verdad, en cierta parte, pero también tiene un contexto, porque con Camila no tenía mayor conversación por WhatsApp", aseguró.

En esa misma línea, explicó: "Ese día me había llegado una conversación. Me había pedido que me contactara con otro compañero de trabajo, nosotros ya veníamos con el lío del Festival de Puente Alto. Yo no tenía ninguna posibilidad de demostrarle a la Carla que estábamos hablando de otra cosa porque ya tenía sangre en el ojo con la Camila".

Además, el animador aseguró que Carla Jara tuvo injerencia en la reacción de su hijo, Mariano, quien encontró el mensaje: "Ella antes de viajar, y cuando pasa todo este lio del beso, ya había confesado a mi hijo de nueve años que el papá le había dado un beso a otra mujer. La cosa que la imagen de papá ídolo y todo lo que tú quieras ya se le había desmoronado porque no le explicó que fue en contexto de festival, que era una compañera de trabajo".

Por otra parte, detalló que la supuesta reacción de Jara en ese momento fue decir: "Yo estoy enojada con tu papá porque tú papá le dio un beso a otra mujer', cosa que para un niño de nueve años es fuerte. Obviamente, tenía el nombre y cuando va a ver mi celular, en términos de compartir internet, encuentra este mensaje de esta persona y lógicamente va donde la mamá y la Carla con ese mensaje, explotó y dio por hecho que ya teníamos una relación".

Respecto de las declaraciones de Carla Jara, donde aseguró que el animador había borrado las conversaciones con Camila Andrade en su teléfono, señaló: "Yo los borré porque si no los borraba ¿Cómo le iba explicar a la Carla que me estaba escribiendo la Camila para que me contactara con un compañero de trabajo?"

Finalmente sentenció: "Sí veía un mensaje en vacaciones de ella, sí veníamos de un tremendo atado con el tema del beso".