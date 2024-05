Luego de que Camila Andrade y Carla Jara entregaran su versión de los hechos, Francisco Kaminski estará presente este domingo 5 de mayo en Podemos Hablar, donde contará su verdad sobre el quiebre de su matrimonio y las acusaciones de infidelidad.

Tras meses en la palestra por el quiebre de su matrimonio con Carla Jara, Francisco Kaminski se defendió de las críticas y abordó el odio que ha recibido en redes sociales en Podemos Hablar, entregando su versión de los hechos por primera vez.

Kaminski hablará de manera exclusiva este domingo 5 de mayo a las 22:30 horas, en una conversación donde abordó su relación con Camila Andrade y cómo ha enfrentado las acusaciones de infidelidad en su diario vivir.

Francisco Kaminski se defendió de las críticas

Al respecto, Julio César le preguntó: "Francisco ¿Qué se siente ser el hombre más funado de Chile?", a lo que Kaminski respondió: "Doloroso, injusto. Siento que es como estar con un muerto que no has matado".

En esa misma línea, agregó: "Si bien he cometido errores, si bien siento yo que no hice las cosas correctamente, no he matado a nadie, no he sido acusado de ningún delito, simplemente voy a decir mis sentimientos. Traté de ser lo más sincero posible dentro de todo este contexto".

Finalmente, Kaminski aseguró que el odio recibido por el público en redes sociales no se condice con las experiencias que ha vivido cuando sale a la calle, a pesar de que sí ha recibido cuestionamientos en la vía pública y además admitió que lo que más le duele de todo este proceso es la distancia que tiene con su hijo, Mariano: "Mi hijo no me habla", concluyó.