“Estaban pasando cosas”: Francisco Kaminski se sinceró sobre beso con Camila Andrade en Puente Alto

Francisco Kaminski se sinceró sobre el polémico beso en el Festival de Puente Alto con Camila Andrade, cuando aún se encontraba casado con Carla Jara, asegurando que solo se trató de eso -un beso- en primera instancia.

Así lo reveló en conversación con Julio César Rodríguez en Podemos Hablar, en un nuevo capítulo que será emitido este domingo por las pantallas de Chilevisión.

“Yo pienso que el beso, es un beso igual. Yo te voy a dar el punto que hay una mirada como que nosotros sentimos, como que no va existir con 15 mil personas que están mirando ... tu deberás entender que es un f estival que es televisado, no es que yo quería hacerla pasar piola , lo hicimos dentro del contexto de no durar más de un segundo", detalló Kaminski en primera instancia.

"Siento que lo delicado es el coqueteo, la agarrada de cintura... la cag... po' Julio. Le falté el respeto, no debería haber sido así, fue un error, llámalo comoquieres llamarlo", expresó.

"Y cuando la Carla me pregunta 'por qué no me dijiste', sabía que la había cagado, sabía que no había actuado como debía haber actuado, y mucho antes de eso yo debería haber terminado mi relación, yo no actúe bien, no soy experto en esto", agregó.

Posteriormente, Kaminski reflexionó sobre si debió haber terminado su relación con Carla previo al beso con Andrade, asumiendo que en ese entonces ya había un acercamiento con la modelo. “Yo creo, yo creo, ya estaban pasando cosas con Camila”, confesó Francisco.

