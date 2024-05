“Mi hijo no me habla”: Francisco Kaminski reveló su mayor dolor tras quiebre con Carla Jara - Chilevisión

El animador rompió el silencio en Podemos Hablar para entregar su versión de su ruptura matrimonial con Carla Jara, la acusación de infidelidad con Camila Andrade y los costos de la mediática separación.

Francisco Kaminski finalmente rompió el silencio. El animador estuvo en Podemos Hablar y reveló su versión de la ruptura matrimonial con Carla Jara, además se indicar su mayor dolor por no estar con su familia.

Luego que la ex Mekano entregó inéditos antecedentes del término de 10 años de matrimonio con el animador, la polémica se instaló en el mundo de la farándula.

VER MÁS DE SHOW Y ESPECTÁCULO

Por ello, Franciso Kaminski volvió a revivir la polémica separación, indicando cuáles habrían sido las verdaderas razones de la su separación con Carla Jara y cómo quedó su vínculo con su hijo.

Francisco Kaminski en Podemos Hablar

En el nuevo adelanto del estelar de Chilevisión, el locutor radial señaló que lo que más le provocó angustia de su ruptura matrimonial con Carla Jara es la relación con Mariano, su hijo.

"Lo más doloroso que me ha pasado es que mi hijo no me habla", detalló Francisco Kaminski en conversación exclusiva con Julio César Rodríguez en Podemos Hablar.

Junto a lo anterior, confesó que "lo más doloroso que me ha pasado es que mi hijo no me habla".

Esto y más se podrá ver este domingo, después del noticiero central de CHV Noticias, alrededor de las 22:30 horas.