Kaminski acusó influencia de Carla Jara en su hijo tras ruptura: “Me emplaza...” - Chilevisión

El animador de televisión aseguró a Julio César Rodríguez en Podemos Hablar que su ex pareja estaría interviniendo de forma negativa en su relación con su hijo, pues ambos se encuentran distanciados desde hace un tiempo.

Tras una primera entrevista concedida por Carla Jara a Julio César Rodríguez, ahora será el turno de Francisco Kaminski, quien esta noche entregará su versión de la bullada ruptura en Podemos Hablar de Chilevisión.

Uno de los temas que abordó fue la supuesta influencia que tendría su ex pareja por sobre Mariano, el hijo de 10 años que ambos tienen en común. Según el animador, ella no estaría siendo parcial a la hora de informarle sobre el quiebre.

"Por tanta cosa que se dice, cosas que se hablan, por tanta cosa que él ve, se dice que me voy a casar", explicó, cuando Julio César le preguntó sobre los motivos por los que su hijo actualmente no le habla.

"Es un niño de 9, 10 años... tiene información que a su edad no debería tener y ahí creo que somos responsables Carla y yo, en términos de involucrarlo… que para mi gusto no debería haber sido”, reflexionó.

En vista de lo anterior, explicó que él tampoco lo llama porque el niño "lo emplaza (...) con temas que ve en redes sociales". "Yo como padre tampoco puedo permitir, en términos de falta de respeto, de palabras que no son apropiadas", agregó.

A su vez, señaló que "la psicóloga me dice claramente que le den su espacio, que ya se le va a pasar y eso es lo más doloroso de este cuento. Sin duda tiene cosas dolorosas, pero para mi gusto nada se compara con eso”.

"Repite palabras que son iguales a las que me repite ella"

En cuanto al rol de Carla Jara en la relación que ahora mantiene con Mariano, Kaminski insinuó ella estaría influyendo de una forma negativa.

"No sé por qué me llama mucho la atención que repita palabras, que son igual a las que me repite ella. Me emplaza igual como me emplazaba ella en su momento", confesó.

"De cierta manera creo que todo esto…. día a día es el principal dolor que cargo yo. Yo tampoco tenía una relación lejana con él”, concluyó el comunicador.