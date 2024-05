Chiqui Aguayo salió en defensa de Carla Jara y encaró a Kaminski: “Cómo voy a aguantar que…” - Chilevisión

Los 3 dichos de Kaminski que Carla Jara DESMINTIÓ de su entrevista en Podemos Hablar

Carla Jara no quedó indiferente ante las declaraciones de Francisco Kaminski en Podemos Hablar, por lo que la ex Mekano salió a desmentir los dichos de su ex pareja mientras el programa era emitido por Chilevisión.

06/05/2024