¡Lo echó al agua! Yuri confirmó en vivo romance oculto de Cecilia Bolocco con conocido cantante - Chilevisión

 ¡Lo echó al agua! Yuri confirmó en vivo romance oculto de Cecilia Bolocco con conocido cantante
28/11/2025 21:45

¡Lo echó al agua! Yuri confirmó en vivo romance oculto de Cecilia Bolocco con conocido cantante

El romance se abría dado antes de 1987, cuando Bolocco se convirtió en Miss Universo y también antes de que se casara con Michael Young.

Durante la noche de este miércoles, Yuri confirmó que Manuel Mijares mantuvo un romance con Cecilia Bolocco antes de que él se casara con Lucerito.

El rumor se había instalado en 2021, cuando Diana Bolocco mencionó en televisión: "¿Sabían que Manuel Mijares fue mi cuñado?", y no ahondó en aquello hasta junio de este año en Plan Perfecto donde aseguró: "¡Él la negó! ¿Qué se ha creído?".

Yuri confirma romance entre Mijares y Cecilia Bolocco

Sin embargo, Carlos Costas reveló en Los Tenores de Radio ADN que durante el show que Mijares, Lucerito, Emmanuel y Yuri dieron en el Movistar Arena, esta última confirmó el romance.

"Yo no la tenía, pero lo dijo públicamente una de las estrellas de la noche, y quienes estuvieran en el recinto van a poder dar fe de que ocurrió tal cual. Pero ayer la mexicana Yuri dijo frente al público que entre Cecilia Bolocco y Manuel Mijares hubo un romance", señaló Costas.

El romance habría ocurrido antes de que Mijares se casara con Lucerito, previo al Miss Universo de Cecilia Bolocco y antes de que ella se casara con Michael Young.

Mijares y Lucerito se conocieron en el año 1985, pero en aquel entonces eran amigos y el amor entre ellos nació en 1995. Decidieron casarse dos años después en 1997. Por su parte, Cecilia Bolocco fue Miss Universo en 1987 y tres años después se casó con Michael Young.

"Hace muchos años, como que él se enamoró perdidamente de mi hermana y fue una cosa breve (...) este coqueteo fue mucho antes de que estuviera pololeando con Lucero", había señalado Diana Bolocco en Plan Perfecto en junio de este año.

