“Alguien mala leche...”: Cecilia Bolocco se refirió al polemico “Bolocazo” en el Festival de Viña - Chilevisión

Cecilia estaba animando el Festival de Viña ese año y durante una presentación se aseguró que se habían visto sus partes íntimas. La ex Miss Universo contó todo en Podemos Hablar.

Este viernes, Cecilia Bolocco se referirá al polémico episodio que se denominó como "Bolocazo" en Podemos Hablar, donde se aseguró que durante una presentación se habían visto sus partes íntimas.

Los hechos ocurrieron en el año 2000 cuando Cecilia animaba dicha edición del certamen viñamarino. La ex Miss Universo realizó una presentación donde los medios aseguraron que se habían visto sus genitales.

¿Qué dijo Cecilia Bolocco?

Al respecto, Cecilia comentó: "Alguien mala leche se preocupó que en el momento en que levantaba la pierna me sacó una foto en la entrepierna".

Respecto de la veracidad de dichas imágenes, Bolocco contestó: "Bien raro que se haya visto lo que supuestamente la foto revela, porque salía en la portada de varios diarios la foto con una estrellita".

"¿Cómo se me iba a ver si yo estaba con medias y con una malla?", cuestionó Cecilia, quien terminó por derribar el mito de que se vieron sus partes íntimas durante la presentación.