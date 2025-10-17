“Ya no me quedaban...”: Cecilia Bolocco se sinceró sobre osado juego en casa de Felipe Camiroaga - Chilevisión

La ex Miss Universo también negó haber tenido un acercamiento íntimo hacia el animador, pero aseguró que era muy cercano a su hijo, Máximo.

Cecilia Bolocco se sinceró sobre las declaraciones de su hermana Diana hace unas semanas en Podemos Hablar, donde la animadora confesó que la ex Miss Universo dejó ropa interior en casa de Felipe Camiroaga.

Este viernes, dentro del mismo programa, Cecilia será entrevistada por su hermana en una sección llamada "Bolocco versus Bolocco", donde también se referirá a algunas de las polémicas que protagonizó a lo largo de su carrera.

¿Qué dijo Cecilia Bolocco?

"Felipe tenía una sala donde tenía una mesa de pool y me dice: '¿Juguemos? Pero esto es con apuestas' y yo le digo: 'No, a mí no me gusta apostar'", comentó Cecilia.

En esa misma línea, agregó: "Me dice que vamos a hacer stripper pool y llegó un momento donde ya no me quedaban ni zapatos, ni cinturón, me quedaba el pantalón y la camisa", dejando finalmente el sostén como recuerdo.

El barman de Podemos Hablar, Jaime Figueroa, preguntó directamente si alguna vez hubo un acercamiento amoroso entre Cecilia y Felipe y ella lo negó.

"Era el mejor compañero que tuve en el mundo de la televisión. Era tan cariñoso con Máximo y como vivía en el campo me acuerdo de que hasta le enseño a hacer sky acuático, lo subía a los caballos", cerró.