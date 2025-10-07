“Perdón la facha...”: Cecilia Bolocco sorprendió a sus fans al aparecer sin nada de maquillaje - Chilevisión

La ex Miss Universo llamó la atención de sus seguidores al mostrarse públicamente al natural y con tintura de pelo sobre su cabeza.

Cecilia Bolocco sorprendió recientemente a sus seguidores tras aparecer como pocas veces se le ha visto en público y en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la exanimadora, que acostumbra a interactuar con su comunidad de internautas, subió un registro que no pasó desapercibido en quienes la siguen a diario.

Cecilia Bolocco sorprende al aparecer sin nada de maquillaje

La ex Miss Universo llamó la atención de su audiencia tras compartir una historia de Instagram en la que se le ve frente al espejo sin nada de maquillaje y con tintura sobre la raíz del pelo.

"Ay, ¿cómo están mis niñas hermosas'", comenzó saludando Cecilia a sus fans, previo a dar un anuncio de su marca en el marco de los descuentos por el CyberDay.

Acto seguido, la mujer de 60 años pidió disculpas por mostrarse "al natural" con una bata blanca mientras se teñía el pelo. "Perdón la facha, pero no podía esperar", agregó.